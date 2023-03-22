بدء سداد 750 مليار جنيه لشهادات الـ18%.. كيف يتعامل "المركزي" المصري؟

بدأ اليوم في مصر استحقاق شهادات الادخار ذات العائد 18% التي أصدرها بنكا مصر والأهلي منذ عام وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.

وطرح البنكان الحكوميان، الشهادات في 21 من مارس 2022 لتتوقف عن بيعها في نهاية مايو من العام نفسه، وتزامن إصدار هذه الشهادات مع تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مارس من العام الماضي.

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ويترقب عملاء القطاع المصرفى، طرح شهادات ادخار جديدة، مع توقعات أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع بهدف امتصاص السيولة الزائدة، وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفي.

وفي مقابلة مع "العربية"، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن إصدارات شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة تكون لغرض محدد مثل كبح جماح التضخم وتقليص السيولة في السوق.

وأضافت الدماطي، أن شهادات ذات عائد الـ18% بدأت استحقاقها اليوم، وبلغت قيمة الاستحقاقات لليوم الأول 13 مليار جنيه.

وأوضحت الدماطي، أن هناك شهادات موجودة في السوق في الفترة الحالية بنسب تتراوح بين 22% و18% و17%.

وأشارت إلى أن عائد شهادات الادخار في السوق قد يرتفع عن هذه المستويات إذا قرار البنك المركزي في اجتماع اللجنة القادمة برفع سعر الفائدة.

وأكدت أن عائد 18% يمكن تعويضه من الشهادات الموجودة في السوق حاليا.

وتوقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في حدود 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وبالنسبة لتوقعات الجنيه، قالت الدماطي، إن سعر الجنيه يحكمه العرض والطلب، موضحة أن الفترة الحالية تشهد طلبا أكبر على الجنيه بالتالي سيؤدي إلى خفض جديد للجنيه، ولكن بوتيرة أقل عما حدث سابقا.