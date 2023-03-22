الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" يقاتل لمنع حظر التطبيق أو البيع القسري

يخطط الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، لإخبار الكونغرس بأن تطبيقه يقوم بحماية المستخدمين الشباب أكثر من منصات التواصل الاجتماعي المنافسة، بينما يحاول تجنب حظر أميركي أو الإجبار على البيع القسري.

ويبذل التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، الكثير من الجهد لحماية مجموعته التي معظمها من الشباب، ويخطط "تشيو" للقول عندما يدلي بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب يوم الخميس، وفقاً للتعليقات المعدة التي استعرضتها "بلومبرغ نيوز"، واطلعت عليها "العربية.نت": "تتضمن جهود تيك توك منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إرسال رسائل مباشرة وفرض قيود التمرير التلقائية لمدة ساعة واحدة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً - وهي سياسة وضعتها الشركة هذا الشهر فقط".

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وتهدف تعليقات "تشيو" إلى تفادي وابل من الأسئلة المتوقعة من الممثلين في اللجنة حول سلامة المراهقين والتأثير على الصحة العقلية للخلاصة اللانهائية والمخصصة لمقاطع الفيديو التي يقدمها التطبيق. ليس هذا هو الموضوع الخلافي الوحيد الذي يتوقع "تشيو" معالجته. إذ إنه خلال شهادته الأولى أمام الكونغرس، سيتم أيضاً سؤال "تشيو" عن سياسات حماية البيانات وما إذا كانت ملكية التطبيق من قبل شركة تكنولوجيا صينية تشكل خطراً على الأمن القومي.

وتكافح "تيك توك" لإقناع المشرعين أنه يجب السماح للشركة بمواصلة العمل في الولايات المتحدة. وأخبرت إدارة الرئيس جو بايدن الشركة أنها بحاجة إلى الانفصال عن الشركة الأم، بايت دانس، أو مواجهة حظر محتمل. وفي الوقت نفسه، تم اقتراح 4 مشاريع قوانين في الكونغرس من شأنها تقييد التطبيق في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقول تشيو في كلمته الافتتاحية: "إننا نقضي الكثير من الوقت في تبني إجراءات لحماية المراهقين". "العديد من هذه الإجراءات هي الأولى بالنسبة لصناعة وسائل التواصل الاجتماعي."

ويخطط "تشيو" أيضاً لوضع الخطوط العريضة لخطة تيك توك البالغة 1.5 مليار دولار لحماية المستخدمين الأميركيين من خلال وضع بيانات الولايات المتحدة في الخوادم المحلية المملوكة لشركة "Oracle Corp"، والسماح بمراجعة خوارزمية توصية "تيك توك" وتثبيت مجلس مستقل من 3 أشخاص لعملياتها الحساسة في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن هذه الإجراءات تذهب إلى أبعد من حماية معلومات المستخدم مقارنة بمنافسيها.

كما تتضمنه كلمته: "لقد سمعنا مخاوف مهمة بشأن إمكانية الوصول الأجنبي غير المرغوب فيه إلى البيانات الأميركية والتلاعب المحتمل بنظام تيك توك البيئي في الولايات المتحدة". "ولم يكن نهجنا أبداً هو تجاهل هذه المخاوف أو التقليل من شأنها - لقد كان التعامل معها بإجراءات حقيقية. خلاصة القول هي: البيانات الأميركية المخزنة على الأراضي الأميركية، من قبل شركة أميركية، ويشرف عليها موظفون أميركيون".