بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة لمواكبة تحركات الفيدرالي

رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 4.75-5% وهو الأعلى منذ عام 2006.

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وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%.

كما قرر البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه "العربية.نت"، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.

وذكر البنك السعودي أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

من جانبه، قرر البنك المركزي البحريني، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.

وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75% من 5.5%، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%.

وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5% من 6.25%.

إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من غد الخميس ليحذو حذو الفيدرالي.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25% و5.75% و5.5% على التوالي.