وسط حديث عن تأمين الودائع.. ما الاستثناءات التي تطبق لتفادي أزمة مصرفية؟

وسط حديث متصاعد عن تأمين ودائع البنوك بهدف خفض السحوبات لتفادي أزمة مصرفية محتملة، جاء حديث عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الثلاثاء ليسلط الضوء على الموضوع.

أكدت يلين الاستعداد لضمان الودائع إذا تكررت الظروف التي حدثت مع بنك سيلكون فالي.

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"FDIC Insured" أو مؤمن من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية، هذه العلامة موجودة على بنك "first republic bank" وغيره من المؤسسات المالية الأخرى في أميركا، وخلال الأسبوعين الماضيين، قامت مؤسسة التأمين الفيدرالية بضمان حصول جميع المودعين في بنك سيليكون فالي على مجمل أموالهم، فما الذي تعنيه هذه العبارة تحديداً، وما هو السقف الأعلى للتأمين على الأموال المودعة؟.

في الوقت الحالي، تضمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "FDIC" ودائع تصل إلى 250 ألف دولار للفرد، تم تحديد هذا المبلغ عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

ويعني هذا أنه وعلى سبيل المثال فإن الزوجين اللذين يشتركان في حساب توفير سيضمنان ما يصل إلى 500 ألف دولار من الودائع، وهكذا بحسب عدد الأشخاص في الحساب المشترك.

وتشمل الحسابات التي تضمنها "FDIC" الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بالإضافة إلى حساب الأدوات المالية قصيرة الأجل وشهادات الإيداع.

ودائع العملاء في الاتحادات الائتمانية محمية أيضًا بما لا يقل عن 250 ألف دولار لكل مودع، وهنا يبرز سؤال منطقي.. ما هي الودائع غير المؤمن عليها؟.

بشكل عام، الحسابات التي تتجاوز حد 250 ألف دولار تنتمي في الغالب إلى كيانات تحتاج إلى الكثير من النقد في متناول اليد لدفع مرتبات الموظفين مثل الشركات الصغيرة وحسابات المنظمات غير الربحية والعديد من الاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار، ليست محمية من الخسائر.

وفقًا لبيانات البنك المركزي الأميركي فإن أكثر من 9.2 تريليون دولار من الودائع المصرفية الأميركية كانت غير مؤمنة بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 40% من جميع الودائع، ونحو 89% من ودائع "SVB" البالغة 175 مليار دولار لم تكن مؤمنة حتى نهاية عام 2022.

وقد غطت المؤسسة الفيدرالية للتأمين جميع الودائع لحماية القطاع البنكي في أميركا وضمان عدم انتشار حالة الهلع التي بدأت في بنك سيليكون فالي حتى تلك التي تعدت 250 ألف دولار.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد نفت أمس وجود ضمان حكومي شامل لجميع الودائع في جميع المؤسسات البنكية. لكنها أكدت الاستعداد للتحرك عند حاجة البنوك الصغيرة والمتوسطة.