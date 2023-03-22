اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"السويدي إليكتريك" للعربية: نستهدف زيادة الصادرات 50% الفترة المقبلة

الرئيس التنفيذي لـ"السويدي": انخفاض متوقع للجنيه والمستثمر الأجنبي مستفيد منه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "السويدي إليكتريك"، أن انخفاض الجنيه المصري منح الشركة فرصة جيدة لزيادة صادراتها، مشيرا إلى استهداف زيادة الصادرات بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السويدي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تركز على مضاعفة التصدير عن مستويات العامين الماضيين، وفي نفس الوقت زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأفاد بأن الشركة تستهدف إنشاء منطقة صناعية بجوار الميناء الجاف في منطقة مدينة 6 أكتوبر بما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير.

"السويدي إليكتريك" للعربية: ارتفاع تكلفة الإنتاج 70% بسبب تخفيض الجنيه قصص اقتصادية خاص "السويدي إليكتريك" للعربية: ارتفاع تكلفة الإنتاج 70% بسبب تخفيض الجنيه

وأوضح السويدي أن "أي مصنع يتم إنشاؤه في مصر لابد أن يعتمد على تصدير 60% منتجاته، لأن الانخفاض الكبير في العملة يعطي المنتجات المصرية فرصة جيدة للمنافسة مع الصين وتركيا".

وتابع: "متفائلون بالاستثمار في مصر في مجال البنية التحتية والصناعة".

وتوقع السويدي، حدوث انخفاض في الجنيه، إلا أن "المستثمر الأجنبي القادم لمصر لا بد أن يركز على أنه كلما انخفض الجنيه كلما زاد قوته على التصدير".

وأشار إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تستفيد من انخفاض سعر الصرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قدرات مركبة برادلي الأميركية التي حصلت عليها كييف من واشنطن قدرات مركبة برادلي الأميركية التي حصلت عليها كييف من واشنطن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط