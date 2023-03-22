"السويدي إليكتريك" للعربية: نستهدف زيادة الصادرات 50% الفترة المقبلة

أكد أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "السويدي إليكتريك"، أن انخفاض الجنيه المصري منح الشركة فرصة جيدة لزيادة صادراتها، مشيرا إلى استهداف زيادة الصادرات بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السويدي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تركز على مضاعفة التصدير عن مستويات العامين الماضيين، وفي نفس الوقت زيادة الطاقة الإنتاجية.

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وأفاد بأن الشركة تستهدف إنشاء منطقة صناعية بجوار الميناء الجاف في منطقة مدينة 6 أكتوبر بما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح السويدي أن "أي مصنع يتم إنشاؤه في مصر لابد أن يعتمد على تصدير 60% منتجاته، لأن الانخفاض الكبير في العملة يعطي المنتجات المصرية فرصة جيدة للمنافسة مع الصين وتركيا".

وتابع: "متفائلون بالاستثمار في مصر في مجال البنية التحتية والصناعة".

وتوقع السويدي، حدوث انخفاض في الجنيه، إلا أن "المستثمر الأجنبي القادم لمصر لا بد أن يركز على أنه كلما انخفض الجنيه كلما زاد قوته على التصدير".

وأشار إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تستفيد من انخفاض سعر الصرف.