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شركات

بعد تهديده لعرش "غوغل".. الرئيس التنفيذي لـ "ChatGPT" لا يمتلك أسهم فيها!

الخلاف مع "ماسك" يمنع رئيس "OpenAI" من امتلاك أسهم في الشركة

دبي - العربية.نت
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أطلق ChatGPT من OpenAI العنان لسباق تسلح بين شركات "وادي السيليكون" والمستثمرين، بسبب ما أثاره الذكاء الاصطناعي، وجنون الاستثمار الذي أثبت أنه نعمة لمستثمري OpenAI وموظفيها المساهمين في الشركة.

لكن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك سام ألتمان قد لا يكون ممن سيحتفلون بغنيمة هذا اليوم الذي تمتع به مؤسسو شركات وادي السيليكون في السنوات الماضية. إذ أفادت صحيفة "سيمافور" يوم الجمعة أن ألتمان لا يمتلك أي أسهم في الشركة عندما دخل كيان "OpenAI LP" الربحي في عام 2019.

وتم إطلاق OpenAI كنموذج غير ربحي في عام 2015 بدعم من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي خصص مليار دولار لشركة "OpenAI"، حسبما أفادت "سيمافور". لكن ماسك كان غير راضٍ عن نمو شركة OpenAI، والذي اعتبر أنه "يقف خلف غوغل بفارق واسع".

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وفي أوائل عام 2018، اقترح ماسك تولي السيطرة على "أوبن إيه آي" وإدارتها بنفسه، وهو عرض رفضه التمان وفريق الشركة الآخر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبحسب ما ورد دفع الصدع الخاص إلى رحيل "ماسك". ووفقاً للتقرير، تراجع ماسك عن ترتيب تمويل تم الإعلان عنه علناً، حيث قدم 100 مليون دولار فقط من مبلغ المليار دولار المخطط له.

كان ألتمان بالفعل ثرياً بشكل مستقل نظراً لبدء مسيرته المهنية الطويلة أو الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة. ونقلت "سيمافور" عن "مصادر"، أن ذلك أثر في قراره بعدم السعي لامتلاك أي أسهم عندما كان التحول جارياً.

وبعد أشهر من إضافة كيان هادف للربح، في يوليو 2019، حصلت شركة OpenAI على استثمار بقيمة مليار دولار من مايكروسوفت، التي قامت منذ ذلك الحين بدمج تقنيات الشركة في منتجاتها.

وفي حين قيل إن افتقار ألتمان للأسهم الأولية أدى إلى توقف المستثمرين مؤقتاً في عام 2019، إلا أن الضجة المرتبطة بإطلاق ChatGPT قد خففت على الأرجح من تلك المخاوف.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة "أوبن إيه آي" تتطلع الآن إلى طرح أسهم بقيمة 29 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة الشركة في عام 2021.

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