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صحيفة: ماسك قدم أسهم منحة لموظفي "تويتر" قدّرت قيمة الشركة بـ 20 مليار دولار

محاولة من إيلون ماسك لوقف هجرة المواهب

دبي - العربية.نت
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قدم الملياردير، إيلون ماسك، أسهم منحة لموظفي تويتر، قدّرت قيمة الشركة بـ 20 مليار دولار، وفقاً لما أفادت به صحيفة "The Information" نقلاً عن شخص مجهول على دراية برسالة بريد إلكتروني أرسلها الرئيس التنفيذي للموظفين.

ويعد التقييم البالغ 20 مليار دولار هو أقل من نصف مبلغ 44 مليار دولار الذي دفعه ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، والذي من الناحية النظرية سيوفر للموظفين فرصة ربح كبيرة إذا ما تعافت قيمة الشركة.

يذكر أن العديد من الشركات الناشئة تقدم خيارات الأسهم بخصومات كبيرة.

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ويمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لوقف هجرة المواهب. إذ أنه خلال فترة إدارته، قام ماسك بتسريح الآلاف من الموظفين في سلسلة من عمليات الاستغناء عن الوظائف التي أدت بعد ذلك إلى استقالات جماعية، حيث فر العمال من حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن اتجاه الشركة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقام ماسك بإجراء تغييرات كبيرة في تعديل المحتوى والتي أخافت بعض المعلنين وأدت إلى تآكل القيمة.

وبدأت الشركة أيضاً في إزالة علامات التحقق القديمة والتي ساعدت المستخدمين سابقاً على تأكيد صحة البيانات الصادرة عن الشخصيات العامة والمؤسسات الإخبارية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن تويتر كان يقدم منحاً جديدة للأسهم للموظفين والتي ستبدأ في الاستحقاق بعد 6 أشهر.

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