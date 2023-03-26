مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال يناير

سجلت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأميركية قفزة كبيرة بنحو 413 مليون دولار، خلال يناير الماضى، لتصل إلى 1.127 مليار دولار، مقابل نحو 714 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغت الأصول الرسمية لدى البنك المركزي المصري بنهاية فبراير الماضي، 32.3 مليار دولار، والأصول غير الرسمية 7.8 مليار دولار.

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وكانت أرصدة استثمارات مصر في سندات الخزانة الأميركية وصلت 2.23 مليار دولار في يناير 2022، لكن في مارس 2022 تم تسييل تلك الأرصدة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتحتفظ بأرصدة بين 93 و95 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي الذي رفعت فيه استثمارتها إلى 1.48 مليار دولار، قبل أن تنخفض في ديسمبر إلى 714 مليون دولار.

وجاءت اليابان في مقدمة الدول الأكثر استثماراً في سندات الخزانة الأميركية خلال يناير 2023 بنحو 1.1044 تريليون دولار يليها الصين باستثمارات بلغت 859.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 668.3 مليار دولار.

ارتفعت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر يناير 2023، بنسبة 10.7% على أساس شهري، وبنسبة 44.5% على أساس سنوي.

وارتفعت حيازة دولة الإمارات في سندات الخزانة الأميركية وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، إلى 64.9 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي مقابل 58.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بواقع 6.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.7%.

وتلجأ الدول إلى شراء سندات الخزانة من الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع كإحدى أدوات استثمار الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية، وتعظيم العائد منها، لأن تلك السندات مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.