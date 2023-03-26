مزايدة على لوحة معدنية ترفع ثمنها إلى 50 مليون جنيه.. ما السر؟!

اشتعلت المزايدة على لوحة معدنية على موقع "لوحتك" التابع للإدارة العامة للمرور المصرية، والذي أوصل سعر أحد لوحات الأرقام المميزة إلى 50 مليون جنيه.

ورغم السعر القياسي للوحة المعدنية، إلا أن عدد المتزايدين اثنان فقط، وهو ما طرح علامات الاستفهام حول السبب.

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وشهدت الصورة تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد الأشخاص: "وكأن هناك ثأرا على اللوحة بين الاثنين".

وحملت اللوحة تمييز: "م ي ر 555".

فيما كانت أكثر اللوحات جذباً للمتزايدين التي حملت تمييز "ج 1"، وتم إغلاق المزاد عليها منذ قليل، ووصل سعرها إلى 1.69 مليون جنيه، إذ تزايد عليها 6 أشخاص.

كما لا تزال لوحات أخرى مطروحة مثل: "م هـ م 2"، والتي وصل سعرها إلى 455 ألف جنيه.