"زين السعودية" للعربية: حققنا إيرادات سنوية تاريخية في 2022

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قال الرئيس التنفيذي زين السعودية، سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، إن الشركة حققت نتائج قياسية في العام الماضي، والتي شكلت محطة تاريخية في مسيرة عمل الشركة.
وأضاف الدغيثر، في مقابلة مع "العربية"، أن استراتيجية الشركة ورؤيتها التي طبقتها في الخمس سنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة 1.9 مليار ريال.
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وأشار الدغيثر إلى تسجيل أرباح بقيمة 550 مليون ريال في العام الماضي، والتي تحقق بفضل نمو خدمات الجيل الخامس، وعودة الزوار للعمرة والحج.
ولفت إلى نمو كبير في قطاع الأعمال لدى الشركة مع تقديم الشركة لحلول جديدة منها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وخدمات يقوت الرقمية المقدمة لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى النمو الكبير في إيرادات شركة "تمام للتمويل".
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