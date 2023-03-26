3 دول بينهم دولة عربية.. الأكثر جذبا للسياح بعد تخفيض سعر عملتها

قال المدير العام لشركة "Wego"، مأمون حميدان، في مقابلة مع "العربية"، إنه لا يوجد مؤشرات على انخفاض تكلفة تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية.

وأضاف حميدان أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار بعض التراجع بحلول الربع الأخير من العام الجاري، رهناً بدخول المزيد من الطائرات للخدمة، ودخول شركات طيران جديدة للسوق، وطرح وجهات سياحية جديدة، قد تعدل من الأسعار الحالية، قائلا: لا عودة لأسعار ما قبل الجائحة".

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وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لأسطول الطيران، وهو ما ساهم في ضعف المعروض مقابل زيادة الطلب مع تنامي مفهوم السفر الانتقامي بعد فترة الجائحة.

وأشار إلى أن أسعار النفط رفعت التكلفة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على بعض الوجهات وشركات الطيران، كلها عوامل ساهمت في زيادة تكلفة أسعار تذاكر الطيران بمتوسط أكثر من 20%، ومتوقع أن يستمر لنهاية 2023.

وكشف المدير العام لشركة "Wego"، أن أكثر وجهة سياحية استقطبت سائحين حول العامل في الربع الأول من 2023، هي فالنسيا في إسبانيا، وهي المرة الأولى في آخر 10 سنوات تتصدر وجهة غير مدريد أو برشلونة.

وتابع: "تحركات سعر صرف العملات أمام الدولار يسهم في زيادة الطلب، حيث شهدنا نموا للسفر إلى مصر وتركيا وجنوب إفريقيا بعد تخفيض قيمة عملاتها أمام الدولار".