6 نصائح لقضاء عطلة سياحية فاخرة بأسعار معقولة

أطلقت شركة Embark Beyond المتخصصة باستشارات السفر الفاخر مجموعة من النصائح للاستمتاع بعطلة فخمة ولكن بأسعار معقولة، مشيرة إلى ضرورة الاستمتاع ببعض المرونة ومتابعة الصفقات والخصومات من شركات الطيران والفنادق.

وتضمنت النصيحة الأولى، اختيار الدول التي يكون فيها سعر صرف الدولار مرتفعا، مثل تركيا وأفريقيا الجنوبية والأرجنتين، ووجهات في أميركا اللاتينية مثل كولومبيا وجمهورية الدومينيكان، وقد توجد صفقات على تذاكر السفر إذ لم يصل الطلب على السياحة إلى هذه الوجهات إلى ذروته بعد.

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وفي نصيحتها الثانية، قالت الشركة إنه يجب تخطى المدن والمعالم السياحية الكبيرة، وفي حال التطلع للسفر إلى أوروبا هذا الصيف، فإن شركة Embark Beyond تنصخ بالابتعاد عن وجهات تقليدية مثل روما، والتوجه إلى مدريد أو بودابست أو برلين، لأنه في الوقت الحالي، لا تزال هناك فرصة للحصول على تذاكر أقل بنحو 70% في درجة الأعمال إلى تلك الوجهات، مقارنة بالعام الماضي.

وتعتبر البرتغال واحدة من أفضل الوجهات هذا العام، لإمكانية الاستمتاع بالمناظر الساحلية الرائعة لا سيما على الجزر البعيدة مثل ماديرا. وأيضاً جزيرة إيشيا في نابولي في إيطاليا، التي تشبه جزيرةCapri المعروفة باستقطابها للسياح وتتمتع بأسعار أقل بكثير.

وعند الرغبة في رحلة سفاري، فوجهات أفريقية مثل زامبيا وملاوي رفعت متطلبات التأشيرة للعديد من السياح منذ بداية عام 2023. وقد توفر أسرة مكونة من أربعة أفراد بضع مئات من الدولارات لا سيما إذا كان مسار رحلتهم يشمل بلدان مختلفة.

وفي النصيحة الثالثة، فضلت الشركة السفر عبر مطار لندن هيثرو، إذ تراجع الطلب على سفر رجال الأعمال لا سيما أن المطار فقد مكانته كبوابة رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وهو ما أتاح ذلك الفرصة للحصول على صفقات أفضل للسفر جواً.

وتضمنت النصيحة الرابعة، أن تأجيل الرحلة الصيفية إلى الخريف، يوفر نحو 40% مما كنت ستدفعه في موسم الذروة، وأيضًا سيوفر الاستمتاع بطقس أقل حرارة.

وفي النصيحة الخامسة، أكدت أهمية البحث عن الفنادق الفاخرة الجديدة، لأنها تقدم غرفاً بأسعار مخفضة عند فتح أبوابها، لزيادة الطلب وتحديد المبلغ الذي يجب أن تتقاضاه في المستقبل.

وأخيراً تنصح Embark Beyond بمتابعة مواقع شركات الطيران، فمن المتوقع أن يقدم العديد منها خصومات على سفر درجة رجال الأعمال.