"أرامكو" تستحوذ على حصة بـ 3.6 مليار دولار في مصفاة نفط صينية

وافقت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، على شراء حصة 10% في مجمع نفطي عملاق في الصين مقابل 24.6 مليار يوان (3.6 مليار دولار)، في صفقة من شأنها أن توسع بشكل كبير وجودها في مجال التكرير في الصين.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أن "أرامكو" ستورد 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفاة "رونغ شنغ" للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية على مدى 20 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية. وذكر ذلك البيان أن أرامكو ستقدم ائتماناً قدره 800 مليون دولار لشركة "Rongsheng" للشراء. وستستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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تمتلك "Rongsheng" نسبة 51% من الأسهم في شركة تشجيانغ للبترول والكيماويات، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين، مع القدرة على معالجة 800000 برميل يومياً من النفط الخام وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين في السنة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، في بيان منفصل: "يوضح هذا الإعلان التزام أرامكو طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بأساسيات قطاع البتروكيماويات الصيني".

وتأتي الصفقة بعد يوم من اتفاق أرامكو السعودية وشركائها الصينيين على بناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في شمال شرق الصين، مما يسرع من المشروع الذي توقف مؤقتاً أثناء الوباء.