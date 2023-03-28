أسهم "علي بابا" تقفز 9% بعد تقسيمها إلى 6 وحدات مستقلة

قالت شركة علي بابا، اليوم الثلاثاء، إنها ستقسم شركتها إلى 6 مجموعات أعمال، لكل منها القدرة على جمع التمويل الخارجي والطرح للاكتتاب العام. وتعتبر هذه الخطوة أهم عملية إعادة تنظيم في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية الصيني.

وستتم إدارة كل مجموعة أعمال من قبل رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها.

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أضافت "علي بابا" في بيان أن هذه الخطوة "تهدف إلى إطلاق العنان لتعزيز حقوق المساهمين والقدرة التنافسية في السوق".

ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 9%، في عمليات ما قبل افتتاح السوق في الولايات المتحدة.

واجهت شركة علي بابا تحديات في النمو وسط تشديد تنظيمي على قطاع التكنولوجيا المحلي في الصين وتباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحللين يعتقدون أن نمو عملاق التجارة الإلكترونية ارتفع خلال بقية عام 2022.

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين صعبين بالنسبة لشركة علي بابا التي واجهت تباطؤًا في النمو الاقتصادي في الداخل وتشديد التنظيم من بكين. كافحت "علي بابا" لتحقيق النمو خلال الأرباع القليلة الماضية، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

تتطلع "علي بابا" الآن إلى تنشيط النمو من خلال إعادة التنظيم.

تم القضاء على حوالي 600 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة منذ ذروة سعر سهم علي بابا في أكتوبر 2020. منذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الخاصة، وأدخلت عددًا كبيرًا من التنظيمات وزادت من التدقيق في ممارسات العمالقة المحليين.

أجبر المنظمون شركة Ant Group التابعة لشركة علي بابا للتكنولوجيا المالية على إلغاء إدراجها العام الضخم في نوفمبر 2020. وفي عام 2021، تم تغريم "علي بابا" 2.6 مليار دولار كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار.

تتطلع "علي بابا" الآن إلى تنشيط النمو. نمت الشركة لتصبح عملاقًا يشمل الأعمال التجارية من التجارة الإلكترونية إلى الحوسبة السحابية إلى البث والخدمات اللوجستية.