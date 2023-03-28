خبير: عمليات تجزئة الأسهم وراء قفزة السيولة في السوق السعودية

قال محلل الأسواق المالية، حمد العليان، إن ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية إلى 7 مليارات ريال في جلسة الاثنين جاء بفضل الطلب القوي على أسهم بعض الشركات في عمليات التجزئة.

وأوضح العليان في مقابلة مع "العربية"، أن عملية تجزئة الأسهم جاذبة للسيولة وتحفز دخول صغار المستثمرين، لافتا إلى أن بعض الشركات الصغيرة هي التي طلبت هذا الأمر.

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وأشار العليان إلى ارتفاعات قوية وقياسية لهذه الشركات، مضيفا أن بعض الشركات متوقع أن تتجه إلى تجزئة أسهمها، لا سيما مع نجاح هذه العملية في الأسواق الخليجية والعالمية.

وذكر أن الولايات المتحدة شهدت عمليات واسعة لتجزئة الأسهم مثل أسهم "أبل"، و"مايكروسوفت".

ولفت العليان إلى أن النشاط الذي طرأ على السوق السعودية هو أمر محفز في ظل النتائج المالية الجيدة لمعظم الشركات في عام 2022.

وكشف عن عمليات تمركز قوية بجلسة الاثنين، وصفقات خاصة تجاوزت مليار ريال.