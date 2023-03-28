صفقات الأسهم الخاصة في آسيا تتراجع بنسبة 44% خلال عام 2022

تراجعت صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي، حيث انخفضت شهية المستثمرين للمخاطرة في مواجهة التضخم والتوترات الجيوسياسية، وفقاً لشركة Bain & Company.

قالت شركة الإدارة والاستشارات العالمية في تقرير يوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية للصفقات للمنطقة تراجعت بنسبة 44% إلى 198 مليار دولار في عام 2022، ويقارن هذا مع 354 مليار دولار في عام 2021.

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ويتوقع ما يقرب من 70% من مديري الصناديق الذين شملهم استطلاع "باين آند كومباني" استمرار الاتجاه السلبي حتى عام 2024، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويرى التقرير أن عدم اليقين المستمر في الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع ارتفاع التكاليف وتدهور أداء الشركات هو السبب الذي قلل من معنويات المستثمرين.

وقال محللو "Bain": "المستثمرون، الذين استشعروا حقبة جديدة من النمو البطيء، والتضخم المتزايد، وزيادة عدم اليقين، أخذوا وقتاً طويلاً لإعادة ضبط استراتيجياتهم، مدركين أن ما نجح في الماضي قد لا يكون النهج الصحيح لعام 2023 وما بعده".

وتوقعت شركة الأبحاث، أنه إذا استمرت الظروف - عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، وسوء أداء الشركات، وتراجع نشاط الصفقات - التي سادت في عام 2022، فقد تستمر التقييمات في الانكماش حيث يتبنى مديرو الصناديق موقف الانتظار والترقب".

كما قدّرت شركة الأبحاث تراجع قيمة الصفقات في الصين الكبرى بنسبة 53% حيث تصارع المستثمرون مع سياسة "صفر كوفيد"، مما أدى إلى التراجع في المنطقة الأوسع. وقالت "باين" إن الصين والهند ساهمتا في انخفاض إجمالي قيمة الصفقات بقيمة 35 مليار دولار لصفقات شركات النمو كبيرة الحجم لهذا العام.

انهيار صفقات قطاع التكنولوجيا والإنترنت

وقالت الشركة إنه بينما ظل الإنترنت والتكنولوجيا أكبر قطاع استثماري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد شهد أيضاً انخفاضاً عن العام السابق، والذي يمثل أدنى مستوى منذ عام 2017.

ولأكثر من عقد من الزمان، اجتذب قطاع الإنترنت والتكنولوجيا الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها من قيمة الصفقات في عام 2022 إلى 33% من 41% في العام السابق، وفقاً لتقرير "باين".

كما شهدت المعاقل التقليدية للصفقات في قطاعي الإنترنت والتكنولوجيا - الصين الكبرى والهند وجنوب شرق آسيا - انخفاضاً حاداً، وأضاف التقرير أن قيمة الصفقات في القطاع لأسواق الصين الكبرى انخفضت بنسبة 62% على أساس سنوي.

وفي قطاع التكنولوجيا، احتلت الحوسبة السحابية على القيمة الأكبر للصفقات المنفذة خلال العام الماضي، حيث شهدت شركات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت انخفاضاً في قيمة الصفقات بنسبة 70% تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

الاستثمارات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

وفي حين أن ظروف الاقتصاد الكلي قللت من معنويات المستثمرين فيما يتعلق بصفقات الأسهم الخاصة على مستوى المنطقة، رصدت شركة "Bain" ارتفاعاً في عدد الصفقات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وقالت "باين": "في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، شكلت الاستثمارات في المرافق والطاقة المتجددة 60% من قيمة الصفقات، مما يعكس ارتفاع الاعتبارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كأولوية استثمارية".