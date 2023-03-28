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أزمة مصرفية

"تريدر الأميركية" للعربية: هجرة الودائع خطر "قائم" يهدد بركود اقتصادي

الأسوأ في أزمة البنوك قد انتهى

دبي - العربية.نت
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قال رئيس شركة "تريدر الأميركية" عمرو عبده، إن الأسوأ في أزمة البنوك قد انتهى مع وضوح استعداد المسؤولين للتدخل عند الحاجة.

وأضاف عبده في مقابلة مع "العربية"، أن التدخل من الجهات التنظيمية كان سريعا جدا، وتم استحداث أدوات ساعدت في استقرار الوضع للبنوك.

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وأشار إلى الخطر الوحيد الموجودة يتمثل في إمكانية حفاظ البنوك الإقليمية على الودائع.

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وذكر أن هناك هجرة للودائع من البنوك الصغيرة إلى الكبيرة، لافتا إلى حجم الودائع زاد لدى البنوك الكبيرة بقيمة 125 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية.

وتابع عبده: "هجرة الودائع يصعب الوضع الاقتصادي في أميركا، وهذه هي المعضلة التي تواجه الأسواق الأميركية الآن، بالتالي يزيد احتمال حدوث ركود بشكل كبير".

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