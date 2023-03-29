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التمور في السعودية - تعبيرية
التمور
اقتصاد

أكبر منتجي التمور في العالم.. سيطرة كاملة للدول العربية

10 ملايين طن إجمالي حجم الإنتاج العالمي في 2021

دبي - العربية.نت
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غالباً ما يتم تناول التمر كأول شيء على الإفطار عند غروب الشمس كل ليلة في شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فقد تم إنتاج 9.8 مليون طن من التمور في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

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وتعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم، حيث أنتجت حوالي 1.7 مليون طن من التمور في عام 2021 وحده. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بـ 1.6 مليون طن من التمور، تليها إيران بـ 1.3 مليون طن.

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ويوضح الرسم البياني الذي أعدته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن جميع البلدان الثمانية الأولى المنتجة للتمور تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقترب الإمارات العربية المتحدة (0.4 مليون طن) وتونس (0.3 مليون طن) من المراكز العشرة الأولى.

ويعتبر التمر أحد علامات حسن الضيافة عبر العديد من الثقافات، ويتم تقديمها مع القهوة.

منتجي التمور
منتجي التمور
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