"إيلون ماسك" يكشف عن تغيير جوهري في توصيات حسابات "تويتر"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، عن تغييرات جديدة في خوارزمية ترشيحات المتابعة على منصة التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف توصيات فقط من الحسابات التي تم التحقق منها في موجز توصيات "تويتر".

وتعرض علامة التبويب "For You" في "تويتر" للمستخدمين تغريدات من أشخاص لا يتابعونهم، ولكن تلك التي أوصت بها خوارزمية شركة وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أن المنصة تظهر حسابات من أي مستخدمي لمنصة التواصل، سواء تم التحقق منها أم لا.

مادة اعلانية

ولكن ماسك أعلن في تغريدة في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه، من الآن فصاعداً، لن تظهر سوى الحسابات التي تم التحقق منها في قسم "من أجلك" بالموقع.

ويدعي ماسك أن هذه الخطوة "هي الطريقة الواقعية الوحيدة لمعالجة سيطرة أسراب الروبوتات المتقدمة".

قال ماسك أيضاً إن المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط سيكونون قادرين على التصويت في استطلاعات الرأي.

ومنذ شراء "تويتر" العام الماضي، سعى ماسك إلى تغيير طريقة قيام الشركة بالتحقق. وقبل الاستحواذ، استخدم "Twitter" العلامة الزرقاء للتحقق من المستخدمين كطريقة لتحديد الحساب الذي يتطابق مع الشخص أو الشركة التي تدعي إنه حسابها الرسمي. كانت هذه العملية مجانية وطبقت على المشاهير والصحفيين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات.

وقدم ماسك خدمة اشتراك في العام الماضي تسمى "Twitter Blue" تتيح للمستخدم دفع 8 دولارات شهرياً للتحقق منها والحصول على علامة الاختيار الزرقاء.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

وقالت "تويتر" الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في إنهاء "برنامج التحقق القديم" الخاص بها وإزالة علامات الاختيار في الأول من أبريل، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". وتحث الشركة الأشخاص الذين لديهم علامات الاختيار القديمة على الاشتراك في خدمة الاشتراك في "Twitter Blue".

وتأتي خطة "ماسك"، ضمن محاولات إيجاد طرق لتوليد تدفقات إيرادات جديدة على "تويتر"، مع اعتبار التحقق المدفوع سياسة رئيسية.

ورغم تلك الجهود، فقد انخفضت قيمة "تويتر" إلى النصف تقريباً، إذ أخبر "ماسك" الموظفين الأسبوع الماضي أن تقييم المنصة يبلغ الآن 20 مليار دولار، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".