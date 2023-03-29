"بيتكوين" تتجاوز 28 ألف دولار مجدداً.. وارتفاعات جماعية للعملات المشفرة

ارتفعت "بيتكوين" – أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية – مرة أخرى متجاوزة مستوى 28000 دولار، وسط مكاسب جماعية لسوق التشفير الأوسع، والذي اقترب من حاجز 1.2 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، صعدت "بيتكوين" بنسبة 5.6% إلى 28350 دولارا تقريباً، حتى وقت كتابة هذه السطور.

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فيما ارتفعت عملة ريبل والمعروفة باسم "XRP" لليوم الثاني على التوالي، مضيفةً 19.9% في الـ 24 ساعة الماضي، وجاء الارتفاع مدفوعاً بتكهنات أن "توكنات XRP" مصنفة أيضاً على أنها سلع، حيث يتم تصنيف "بيتكوين"، و"إيثر" كسلع في قضية لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) ضد التمويل.

وقد يؤثر هذا على قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) ضد "ريبل"، والتي تدعي أن العملة الرقمية هي أوراق مالية. ولكن التصنيف كسلعة يفوز بحالة الريبل - وهو أمر قد يعتبره بعض المتداولين مناسباً لصعودها.

وتزامن هذا الارتفاع مع العديد من العملات المشفرة، إذ صعدت "إيثر" بنسبة 5.6%، حيث أكد مطورو "إيثريوم" – شبكة سلاسل الكتل وراء العملة الرقمية - تحديث الإصدار الأساسي الجديد والمعروف باسم شابيلا في 14 أبريل.

وستسمح الترقية لـ "Ether stakers" أو المدققين الذين يضيفون القوالب الجديدة لشبكة إيثريوم، بسحب الرموز لأول مرة، إلى جانب تحسينات الشبكة الأخرى مثل تحسين رسوم المعاملات.

كما صعدت عملة "ADA" الخاص بـ "Cardano" بنسبة 8%، وتعافت توكنات "BNB" بنسبة 1.9%، مما أدى إلى محو بعض خسائر هذا الأسبوع.