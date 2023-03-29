اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تراجع بيتكوين دون الـ20 ألف دولار يوم أمس بعد تصريحات الفدرالي
بيتكوين - صورة تعبيرية
عملات مشفرة

"بيتكوين" تتجاوز 28 ألف دولار مجدداً.. وارتفاعات جماعية للعملات المشفرة

الارتفاعات تزامنت مع اعتبار "ريبل" سلعة ما يخرجها من رقابة "SEC"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت "بيتكوين" – أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية – مرة أخرى متجاوزة مستوى 28000 دولار، وسط مكاسب جماعية لسوق التشفير الأوسع، والذي اقترب من حاجز 1.2 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، صعدت "بيتكوين" بنسبة 5.6% إلى 28350 دولارا تقريباً، حتى وقت كتابة هذه السطور.

مادة اعلانية

فيما ارتفعت عملة ريبل والمعروفة باسم "XRP" لليوم الثاني على التوالي، مضيفةً 19.9% في الـ 24 ساعة الماضي، وجاء الارتفاع مدفوعاً بتكهنات أن "توكنات XRP" مصنفة أيضاً على أنها سلع، حيث يتم تصنيف "بيتكوين"، و"إيثر" كسلع في قضية لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) ضد التمويل.

مصرف الراجحي يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار أسواق المال بنوك السعودية مصرف الراجحي يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

وقد يؤثر هذا على قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) ضد "ريبل"، والتي تدعي أن العملة الرقمية هي أوراق مالية. ولكن التصنيف كسلعة يفوز بحالة الريبل - وهو أمر قد يعتبره بعض المتداولين مناسباً لصعودها.

وتزامن هذا الارتفاع مع العديد من العملات المشفرة، إذ صعدت "إيثر" بنسبة 5.6%، حيث أكد مطورو "إيثريوم" – شبكة سلاسل الكتل وراء العملة الرقمية - تحديث الإصدار الأساسي الجديد والمعروف باسم شابيلا في 14 أبريل.

وستسمح الترقية لـ "Ether stakers" أو المدققين الذين يضيفون القوالب الجديدة لشبكة إيثريوم، بسحب الرموز لأول مرة، إلى جانب تحسينات الشبكة الأخرى مثل تحسين رسوم المعاملات.

كما صعدت عملة "ADA" الخاص بـ "Cardano" بنسبة 8%، وتعافت توكنات "BNB" بنسبة 1.9%، مما أدى إلى محو بعض خسائر هذا الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان 1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط