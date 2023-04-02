سلسلة الإفلاسات تمتد للفضاء.. شركة أميركية للأقمار الصناعية توقف نشاطها وتسرح موظفيها

من المرجح أن تعلن شركة الأقمار الصناعية الأميركية "Virgin Orbit" عن إفلاسها قريباً إذا لم تتمكن من الحصول على تمويل بعد فشلها في الوصول إلى معدل إطلاق الأقمار الصناعية اللازم لتوليد إيرادات كافية.

وتنتشر العديد من التقارير حول أن شركة "فيرجن أوربت" المختصة بإطلاق الأقمار الصناعية والتابعة للملياردير ريتشارد برانسون على شفا الإفلاس، بعد أن أوقفت الشركة يوم الخميس عملياتها وسرحت جميع موظفيها، وعليه انخفض سهم الشركة 38% في تداولات الجمعة، وتراجعت قيمتها السوقية إلى أقل من 70 مليون دولار من نحو 4 مليارات دولار في عام 2021.

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الجدير ذكره أن "فيرجن أوربت" كانت واحدة من شركات الصواريخ الأميركية القليلة التي وصلت بنجاح إلى الفضاء من خلال عملية طموحة وصعبة تقنيًا تُعرف باسم "الإطلاق الجوي" أو air launch، مع نظام يستخدم طائرة 747 معدلة لإسقاط أقمار صناعية صغيرة في الفضاء.

وأطلقت 6 بعثات منذ عام 2020 مع 4 نجاحات وفشلين.



ولكن الشركة لم تتمكن من الوصول إلى معدل إطلاق الأقمار الصناعية اللازم لتوليد إيرادات كافية، إذ تتكبد "فيرجن أوربت" تكاليف بـ 50 مليون دولار في الربع الواحد، ما يتطلب إطلاق 7 أقمار صناعية في السنة لتغطية هذه التكاليف ولكنها لم تطلق سوى قمرين صناعيين في 2021، وقمرين آخرين في 2022

في الوقت نفسه، كانت "فيرجن أوربت" في مأزق مالي عميق مع عجز إجمالي قدره 821 مليون دولار بنهاية 2021، بسبب التكاليف المستمرة منذ إنشائها.

ورفض ريتشارد برانسون، أكبر مساهم في "فيرجن أوربت" بحصة تبلغ 75% ضخ المزيد من التمويل في الشركة، بل بدأ بالتحوط ضد حصته من خلال سلسلة من جولات جمع التمويل تعطيه الأولوية لدى تسييل أصول "فيرجن أوربت" في حالة الإفلاس الذي بات وشيكاً.

حاولت "فيرجن أوربت" في أكتوبر الماضي جمع 483 مليون دولار من خلال "SPAC" أو شركة الشيكات على بياض، لكن انتهى بها الأمر أن جمعت أقل من نصف ذلك بـ 228 مليون دولار من أقلية مساهمين بالإضافة إلى استثمارات خاصة.

وعلى الرغم من انتشار شائعات بسوء إدارة الشركة وتكبد تكاليف غير ضرورية فإن الرئيس التنفيذي للشركة دان هارت اختتم المشهد يوم الخميس بقوله "إن فيرجن أوربت لم تكن قادرة على تأمين التمويل لتوفير مسار واضح لهذه الشركة".