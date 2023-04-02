قرية إنجليزية من العصور الوسطى يبتلعها البحر.. ما قصتها!

فقدت قرية إنجليزية تعود إلى العصور الوسطى نحو 250 مترا خلال 250 عاماً تقريباً، ولكن المخاوف من التغيرات المناخية المتسارعة قد تعجل بتدمير البلدة.

تروي نيكولا بايليس، أحد سكان القرية، والذي انتقل إليها عندما اشترى والداها منزلاً في "هابيسبيرغ"، وهي قرية ساحلية شاعرية في "نورفولك" بإنجلترا، وقيل لهم إن الأمر سيستغرق 150 عاماً قبل أن يهدده تآكل الجرف القريب من منزلهم.

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وبعد 23 عاماً فقط، أصبح منزل بايليس اليوم يقع على بعد قطعة أرض واحدة من الجرف المتآكل في نهاية الطريق؛ وتطل نوافذها الأمامية على قطعة أرض فارغة كانت في السابق منزل أحد الجيران حتى تم هدمها في أكتوبر.

تسارع معدل التآكل من متر كل عام إلى 8 أمتار خلال عام ونصف فقط. وحدث التآكل بسرعة كبيرة لدرجة أن صورة الشارع من "غوغل"، التي التقطت آخر مرة في عام 2009، لا تزال تظهر أنها تختفي في المسافة التي تتجاوز منزل "بايليس".

على الساحل الشرقي لإنجلترا، كان السكان المحليون يخوضون معركة خاسرة ضد البحر لأجيال. ويعود تاريخ الفيضانات القاتلة إلى القرن الثالث عشر. وفي هابيسبيرغ، التي تواجه طقساً شرساً من موقعها على بحر الشمال، فقد ما يقدر بنحو 250 متراً من الأرض بسبب التعرية بين عامي 1600 و1850. وقد اعتاد السكان المحليون على العواصف والانهيارات الأرضية والفيضانات القاتلة في بعض الأحيان – إذ قتل فيضان واحد في عام 1953 نحو 76 شخصاً عبر نورفولك. ولكن على مدى العقود القليلة الماضية، تغيرت الأمور بشكل أسرع مما توقعه السكان، ويحاول العلماء فهم كيف أن الاحترار العالمي قد يجعل الدمار أسوأ.

وبات فقدان المكان الذي يسميه السكان موطناً عملية لا هوادة فيها وهي نوع فريد من الحزن، ولكن في هابيسبيرغ، يتفاقم هذا الحزن بقرون من التاريخ. إذ تم العثور على آثار ما قبل الإنسانية في القرية يعود تاريخها إلى ما يقرب من مليون سنة. وتم اكتشاف محاور وأحجار صوان وأدوات أخرى يصل عمرها إلى 950 ألف عام على شاطئها، بما في ذلك مجموعة من آثار الأقدام التي يعود تاريخها إلى 800 ألف عام، أقدمها وجدت في أوروبا. مثل أي شيء آخر، جرفهم المد، ولكن ليس قبل أن يتمكن علماء الآثار من أخذ القوالب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد "هابيسبيرغ" هي أيضاً منطقة جذب سياحي، وتضم كنيسة تعود للقرن الرابع عشر، ومنارة تم بناؤها في عام 1790 - أقدم منارة عاملة في المنطقة. فيما يعود تاريخ حانة القرية المحلية "The Hill House" إلى عام 1540 على الأقل واستضافت ذات مرة مؤلف سلسلة روايات "شيرلوك هولمز"، آرثر كونان دويل.

ويقدر كلايف ستوكتون، الماللك الحالي لـ "The Hill House"، أنه ما زال أمامه حوالي 20 عاماً قبل أن يبتلعه البحر.

بحلول عام 2100 من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر المحلي بمقدار قدم واحدة على الأقل، وربما يصل إلى ثلاثة أقدام. وتُظهر خرائط التعرية الساحلية التي نشرها مجلس مقاطعة نورفولك مساحة كبيرة من القرية مهددة بحلول عام 2055. وبحلول عام 2105 ستكون كل من الحانة والكنيسة تحت الماء.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تغيير المد والجزر وارتفاع الأمواج، مما قد يؤدي إلى زيادة تسريع الأمور. يمكن للأمطار الغزيرة في المناخ الأكثر دفئاً أن تؤدي أيضاً إلى المزيد من انهيار الجرف، على الرغم من أن التأثير العام لتغير المناخ معقد ومخصص للموقع، كما يقول لوران أموري، العالم الرئيسي في المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة ورئيس مشروع قياس تأثير المناخ على الفيضانات والتعرية الساحلية. عادةً ما يكون للميزات الطبيعية مثل الكثبان الرملية مساحة للتحرك نحو اليابسة مع الحفاظ على حجمها، ولكن في المملكة المتحدة، "حيث القليل جداً على الساحل لم يعد طبيعياً بعد الآن ... ليس لديك مساحة للتراجع"، كما يقول أمودري.

التراجع المُدار - نقل الأشخاص والمباني إلى الخلف لاستيعاب البحر - هو أحد الإجراءات المحتملة. انتهت في عام 2011 مبادرة ممولة من الحكومة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لشراء منازل في هابيسبيرغ وتقديم تصريح تخطيط للسكان للبناء الداخلي، وسيستكشف مشروع آخر ممول من الحكومة العام الماضي الخيارات التي تشمل المباني المؤقتة والأموال لمساعدة السكان على الانتقال. الحلول للمساحات التجارية التاريخية، مثل الكنيسة والحانة، أقل وضوحاً.

كانت اللجنة البريطانية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة استشارية حكومية، صريحة في تقييمها بأن العديد من المجتمعات الساحلية مثل هابيسبيرغ "غير قابلة للحياة". في العام الماضي، وجد تقرير أن ما يقرب من 200000 عقار في جميع أنحاء إنجلترا قد يتعين التخلي عنها لأنها في أماكن تكون فيها الدفاعات باهظة الثمن أو مستحيلة من الناحية الفنية.