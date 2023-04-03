أوروبا تطلق معياراً جديداً للغاز الطبيعي المسال للمساعدة في احتواء ارتفاع الأسعار

بات لدى أوروبا معيار جديد للغاز الطبيعي المسال يأمل المنظمون أن يفكك السوق عن ارتفاع الأسعار الذي شهده العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما أطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة "ACER" مقياس السعر الجديد يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي المسال وفقاً للمعيار الجديد كان يتم تداوله بخصم 9.57 يورو لكل ميغاواط في الساعة مقارنة بمعيار عقد الشهر المقبل الهولندي، وهو المعيار الأوروبي المستخدم حالياً.

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وتهدف الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من أنواع تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة لصناديق الاستثمار المباشر في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ابتعد الاتحاد الأوروبي عن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب نحو الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول المدى الذي سيستخدم فيه المتداولون المعيار الجديد.

يتكون تقييم سعر عقود الغاز الطبيعي المسال (LNG) بناءً على معيار "ACER" الجديد من متوسط السعر المرجح لمعاملات LNG اليومية، ويستند إلى الصفقات التي تم إبرامها والإبلاغ عنها للتسليم في الاتحاد الأوروبي.

وتنشر الوكالة أسعار الغاز الطبيعي المسال اليومية لشمال غرب أوروبا وجنوب أوروبا، واعتباراً من 8 مارس، تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي. وتم تقييمه بـ 38.27 يورو للساعة يوم الجمعة.

فيما بدأت شركة "Intercontinental Exchange Inc" عرض العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الأوروبي في 5 ديسمبر. وتستند العقود - المنفصلة عن شمال غرب وجنوب غرب أوروبا - إلى تقييمات الأسعار من "Spark Commodities" كما تنشر "S&P Global Commodity Insights" تقييماتها الخاصة لأسعار الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.