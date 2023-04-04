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أميركا و الصين

خبير يتوقع اشتعال حرب التطبيقات الإلكترونية بين أميركا والصين

الحرب بين بكين وواشنطن للهيمنة على ثلاث مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية و"G5"

دبي - العربية.نت
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توقع كبير المستشارين MAG" للاستشارات" أيمن البناو، اشتعال حرب التطبيقات بين الولايات المتحدة والصين، مع تزايد استهداف التطبيقات بين البلدين.

وأضاف البناو في مقابلة مع "العربية"، أن الحرب بين بكين وواشنطن تستهدف الريادة في 3 مجالات (الذكاء الاصطناعي، خدمات اتصالات الجيل الخامس، السيارات ذاتية القيادة).

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وأوضح البناو، أن الولايات المتحدة قبل فترة منعت تصدير شرائح السيليكون المتطورة لكبح جماح الصين من التطور واللاحق بأميركا في هذا المجال.

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وتابع: "يمكن أن تتطور الحرب بين البلدين وبدأت الصين القيام بعمليات مشابه لما قامت به الولايات المتحدة، والتي يأمل الجميع بألا تصل إلى حرب اقتصادية".

وأكد أن الكل سيكون خاسر من هذه الحرب، والكل سيعاني جراء ذلك.

وكشف تحقيق جديد لشبكة "CNN" أن تطبيق التسوق الصيني " Pinduoduo" يحتوي على برمجيات خبيثة قد تسمح لحكومة بكين بالوصول إلى معلومات حساسة.

وقد أجمع خبراء الأمن الرقمي من فنلندا وأميركا وإسرائيل فحصوا التطبيق أنه يستغل تقنيات تسمح له بتصعيد صلاحياته بدون إذن المستخدم.

وقد حذف متجر غوغل تطبيق " Pinduoduo" في شهر مارس الماضي بسبب البرمجيات الخبيثة التي يحتويها حيث يستطيع التلصص على التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتف المستخدم، حتى إذا ما قام المستخدم بحذفه.

ولم يؤكد الخبراء بعد ما إذا كانت الحكومة الصينية تحصل على المعلومات التي يحصل عليها التطبيق.

ويتعامل على التطبيق 750 مليون مستخدم نشط شهرياً.

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