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إيلون ماسك وشعار دوجكوين
إيلون ماسك

"إيلون ماسك" يستبدل شعار "تويتر" بكلب.. إليك السبب!

وعملة "دوجكوين" ترتفع 24%

دبي - العربية.نت
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استبدل الملياردير، إيلون ماسك علامة الطائر الأزرق لمنصة تويتر بصورة كلب من سلالة "تشيبا إينو"، في إشارة واضحة إلى العملة المشفرة "دوجكوين"، والتي تتم مقاضاة الرئيس التنفيذي لـ تسلا، بسببها.

أجرى ماسك التغيير بعد ظهر يوم الاثنين، حيث غرد "كما وعد" أعلى صورة لمحادثة عمرها عام اقترح فيها مستخدم آخر أن يقوم ماسك بشراء تويتر فقط، و"تغيير شعار الطائر إلى كلب تشيبا إينو".

إيلون ماسك في محكمة مانهاتن
إيلون ماسك في محكمة مانهاتن
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وظهر شعار "دوجكوين" على الموقع بعد يومين من مطالبة "ماسك" القاضي بإلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار للابتزاز تتهمه بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة "دوجكوين"، وفقاً لرويترز.

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ووصف محامو ماسك وتسلا الدعوى القضائية التي رفعها مستثمرو دوجكوين بأنها "عمل خيالي" بسبب تغريدات ماسك "غير الضارة والتي غالباً ما تكون ساخرة".

وفيما لم يكن واضحاً ما إذا كان تغيير الشعار دائماً أم لا، أعاد ماسك شعار "الطائر" إلى "تويتر".

ارتفع سعر دوجكوين، الذي يتسم بالتقلب في العادة، بأكثر من 24% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى حوالي 9.8 سنت. فيما كان يتم تداوله بأقل من 8 سنتات صباح الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويرجع إنشاء عملة "دوجكوين" إلى 6 ديسمبر 2013 من قبل اثنين من مهندسي البرمجيات – بهدف السخرية من "بيتكوين".

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