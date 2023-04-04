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"مصر السيادي" للعربية: طرح شركة "الفنادق" سيكون عبر زيادة رأس المال بالدولار

أكد تلقي عروض خارجية للمشاركة في زيادة رأسمال شركة "الفنادق" وجارٍ المفاضلة بينها

القاهرة - فهيمة أحمد
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قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في مقابلة مع "العربية"، إن طرح شركة "الفنادق" سيكون من خلال زيادة رأس المال لمستثمر استراتيجي بالدولار بهدف رفع كفاءة الفنادق.

وأوضح سليمان أن رفع كفاءة الفنادق لزيادة ربحيتها تمهيدا لطرحها في البورصة في مرحلة لاحقة.

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وكشف عن تلقي عروض خارجية للمشاركة في زيادة رأسمال شركة "الفنادق"، وسيتم العرض على رئيس الوزراء المصري للمفاضلة بينها.

وبين أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وهما شركتان تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمستثمر استراتيجي خلال أشهر.

وأضاف أنه لا توجد خلافات مع المستثمرين حول أسلوب تقييم الشركات والأصول، قائلا: "هناك تقييم بالدولار للشركات التي لديها إيرادات دولارية".

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وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق "مصر السيادي"، أن صندوق ما قبل الطروحات فيه حاليا 8 شركات، وسيتم إضافة 4 شركات أخرى قريبا.

وبين أن ضم "مصر القابضة للتأمين" للصندوق السيادي هدفه تعظيم الأصول وليس الطرح، حيث سيتم طرح شركتين تابعتين هما "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة".

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