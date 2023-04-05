اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ناسا أرشيفية من رويترز
وكالة ناسا- أرشيفية من رويترز
الفضاء

رحلة للتاريخ.. أول امرأة ورجل أسود ورائد فضاء غير أميركي في مهمة إلى القمر

حددت "ناسا" العام المقبل للمهمة الأولى بعد 50 عاما من رحلة "أبولو"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اختارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا رائدي الفضاء كريستينا كوخ وفيكتور غلوفر لفريق من أربعة أشخاص في رحلتها إلى القمر ضمن مهمة "أرتميس الثانية" المأهولة العام المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية، إن الكنديين جيريمي هانسن وريد وايزمان سينضمان إلى كوخ وغلوفر. فيما سيكون "وايزمان"، الرئيس السابق لمكتب رواد الفضاء، قائد مهمة "أرتميس 2".

مادة اعلانية

ومن المقرر أن تكون كوخ، أول امرأة تذهب إلى الفضاء السحيق، وسيكون "غلوفر"، قائد السفينة، أول شخص أسود.

بعد تحذيرات ماسك من مخاطر الذكاء الصناعي.. بايدن يوجه طلباً للشركات اقتصاد ذكاء اصطناعي بعد تحذيرات ماسك من مخاطر الذكاء الصناعي.. بايدن يوجه طلباً للشركات

هذا الإعلان يجعل ناسا تقترب خطوة من مهمة ستعيد البشر إلى محيط القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو قبل 5 عقود تقريباً. زمن خلال برنامج "Artemis"، تخطط ناسا للهبوط على القمر لأول امرأة وأول شخص ملون وأول رائد فضاء من بلد آخر.

ومن المقرر أن يتم إطلاق رحلة "Artemis II"، الذي سيجري رحلة جوية على سطح القمر، في العام المقبل. وسيتبع ذلك "Artemis III"، هبوط رواد الفضاء على سطح القمر، المقرر حالياً في عام 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط