"إيلون ماسك": انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة يحتاج 10 تريليونات دولار

يحتاج تحويل العالم إلى العمل بالطاقة النظيفة تماماً إلى استثمارات ضخمة قدرها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" بـ 10 تريليونات دولار، لكنه يعتقد أن إهمال هذا والاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري سيكلف العالم 14 تريليون دولار.

تأتي تصريحات ماسك، بعد أن قالت شركة "تسلا" في وثيقة نشرت، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الثالثة من مخططها العام، إن العالم يحتاج لبناء هائل لمصانع الألواح الشمسية كمصافي تكرير المعادن والتي ستكون مطلوبة على مدار العشرين عاماً القادمة لتوفير توليد الطاقة المتجددة وسعة تخزين الكهرباء اللازمة لتشغيل الاقتصاد العالمي بالكامل باستخدام طاقة خالية من الكربون.

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وتحدد "الورقة البيضاء" التفاصيل الكامنة وراء رؤية ماسك لعالم خالٍ من الوقود الأحفوري، والتي تم رسمها في يوم المستثمر الشهر الماضي، وحساب تكلفة الاستمرار في إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي بمعدلات 2022 والتي قدّرها بنحو 14 تريليون دولار تقريباً على مدى عقدين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتطلب نظام الطاقة العالمي المتوخى من ماسك حوالي 30.000 غيغاوات من الطاقة المتجددة و240.000 غيغاوات / ساعة من بطاريات التخزين. وتقارن هذه الأرقام بقدرة الطاقة المتجددة البالغة 3214 غيغاوات في عام 2021 وقطاع تخزين الطاقة الثابتة الذي من المتوقع أن تبلغ سعته 1432 غيغاوات ساعة بحلول نهاية عام 2030، وفقاً لتقديرات "BloombergNEF". ومن شأن ذلك أن يمثل نعمة كبيرة لشركات التكنولوجيا النظيفة مثل "تسلا".

وفي حين أن تكلفة الاستثمار البالغة 10 تريليونات دولار لعالم أنظف مرتفعة، يقول ماسك إن هذا يمثل جزءاً بسيطاً من الاقتصاد العالمي البالغ 100 تريليون دولار وهو أمر ممكن تماماً عند انتشاره على مدى عقدين من الزمن.

قال للمستثمرين الشهر الماضي: "على مدى 20 عاماً، سيعادل 0.5% من الاقتصاد العالمي". "إذن هذا ليس رقماً كبيراً".

سيكون قطاع المعادن في العالم مستعداً لازدهار كبير في الطلب في ظل سيناريو ماسك. كما ستكون هناك حاجة لما مجموعه 502 مليار دولار من النفقات الرأسمالية للتعدين و662 مليار دولار من الإنفاق على التكرير لإنتاج النيكل والليثيوم والنحاس ومواد أخرى لاستخدامها في البطاريات ومعدات الطاقة النظيفة، حسب توقعات تسلا.

عند مستويات الذروة، سيحتاج العالم إلى حفر 3.3 غيغا طن من الأرض كل عام للحصول على المعادن اللازمة للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف. ومع ذلك، قالت الشركة إن هذا أقل بكثير من 15.5 غيغا طن التي يتم استخراجها حالياً لصناعات الوقود الأحفوري.

هناك أيضاً احتمال ضئيل في استنفاد إمدادات المعادن المطلوبة في العالم، حيث لا يلزم سوى جزء صغير من الموارد الحالية وسيشجع الطلب المرتفع المستكشفين على البحث عن ودائع جديدة.

ستبدأ إعادة التدوير في استبدال إمدادات المعادن الجديدة بشكل هادف اعتباراً من عام 2040، حيث يتم حصاد البطاريات منتهية الصلاحية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح لإعادة استخدامها. سيتم التخلص التدريجي من المواد الأخرى أو تقليلها: استخدام النحاس بدلاً من الفضة في الألواح الشمسية، والجرافيت الاصطناعي في البطاريات، والقضاء تماماً على العناصر الأرضية النادرة من توربينات الرياح.

وقالت تسلا في الوثيقة: "المستقبل الكهربائي والمستدام ممكن تقنياً ويتطلب استثمارات أقل واستخراجاً أقل للمواد مقارنة بالاستمرار في اقتصاد الطاقة غير المستدام اليوم".