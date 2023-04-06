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بلاك روك (رويترز) مناسبة
بلاك روك (رويترز)
أزمة مصرفية

"بلاك روك" مرتباً لبيع 114 مليار دولار من الأوراق المالية التابعة للبنوك المنهارة

سيبيع 87 مليار دولار من الأوراق المالية في حوزة "سيليكون فالي"

دبي - العربية.نت
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تعاقدت الحكومة الأميركية مع شركة "بلاك روك"، كمستشار لمساعدتها في ترتيب بيع بما قيمته 114 مليار دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها المقرضان المنهاران؛ "بنك سيليكون فالي"، و"سيغنيتشر".

وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في بيان يوم الأربعاء إن عملاق إدارة الأصول سيدير مبيعات بقيمة 27 مليار دولار من الأوراق المالية في حيازة "سيغنيتشر" و87 مليار دولار من "بنك سيليكون فالي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضافت الوكالة أن الحيازات هي في الغالب أوراق مالية مدعومة برهن عقاري، والتزامات الرهن العقاري المضمونة و"أوراق المدعومة بالرهن العقاري التجارية".

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وقالت الوكالة، إن المبيعات "ستكون تدريجية ومنظمة، وستهدف إلى تقليل احتمالية حدوث أي تأثير سلبي على أداء السوق من خلال مراعاة السيولة اليومية وظروف التداول.

تم تعيين مؤسسة التأمين الفيدرالية كمستلم للبنوك الشهر الماضي بعدما انهارت تحت وطأة عمليات سحب الودائع. وتم الاستحواذ على ودائع "سيغنيتشر" وبعض قروضها من قبل بنك "Flagstar" التابع لشركة "نيويورك بانكورب"، بينما تم الاستحواذ على "SVB" من قبل "First Citizens BancShares Inc".

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