"سافي" السعودية تستحوذ على "سكوبلي" مقابل 4.9 مليار دولار

أقرت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (Savvy Games Group)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستحواذ على شركة نشر الألعاب "Scopely Inc" مقابل 4.9 مليار دولار، حسبما أفادت الشركتان يوم الأربعاء في بيان.

تأسست "سكوبلي" في عام 2011، وتنشر ألعاباً اجتماعية مجانية مثل "Yahtzee With Buddies"، و"Stumble Guys"، و"Marvel Strike Force".

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Savvy"، برايان وارد في البيان: "تعد سكوبلي واحدة من أسرع شركات الألعاب نمواً اليوم، وقد أعجبنا منذ فترة طويلة بقدرتها على بناء مجتمعات لاعبين موالين ومشاركين"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف وارد أنه يريد تسريع هذا النمو من خلال الاستمرار في الاستثمار في منتجات جديدة.

في عامها الأول، قامت "Savvy" بالعديد من الاستثمارات الرائعة في شركات الألعاب، بما في ذلك شركات الرياضات الإلكترونية "ESL"، و"Faceit"، وهي جزء من إجمالي استثمار المملكة البالغ 38 مليار دولار في ألعاب الفيديو.

أخبر وارد "بلومبرغ نيوز" في مقابلة أجريت معه مؤخراً أنه يريد تحويل استثمارات "Savvy" إلى تطوير الألعاب، لا سيما في المملكة العربية السعودية.