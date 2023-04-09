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ميغاباك
بطاريات Megapack من تسلا
تسلا

قبل زيارة "إيلون ماسك" للصين.. الكشف عن مشروعه الضخم التالي

بطارية واحدة يمكنها تشغيل 3600 منزل لمدة ساعة

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركة "تسلا" ستبني مصنعا جديدا للبطاريات في شنغهاي سيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل.

وأفاد التقرير أن الشركة التي يقودها إيلون موسك، الذي سيزور الصين في نهاية هذا الأسبوع، أصدرت إعلانها في حفل توقيع المشروع في شنغهاي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وسيعمل مصنع "تسلا" الجديد في صناعة وحدات تخزين الطاقة على نطاق واسع المعروفة باسم "Megapack"، مما يضيف إلى مصنع الشركة العملاق للسيارات الكهربائية في شنغهاي ويزيد من استثماراتها في الصين.

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ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الثالث من هذا العام وسيبدأ المصنع في الربع الثاني من عام 2024.

وتهدف "Megapack" إلى أن تكون بطارية ضخمة للمساعدة في استقرار شبكات الطاقة، حيث تقول الشركة إن كل وحدة يمكنها تخزين طاقة كافية لتشغيل ما معدله 3600 منزل لمدة ساعة واحدة.

وقالت شينخوا إن المصنع الجديد سينتج في البداية عشرة آلاف "ميغا باك" كل عام، أي ما يعادل حوالي 40 غيغاوات ساعة من تخزين الطاقة، مضيفة أن المنتجات ستباع في جميع أنحاء العالم.

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