عضو في الكونغرس: "أبل" في قلب الفصل الانتقائي بين أميركا والصين

قال أحد المشرعين الرئيسيين بعد سلسلة من الاجتماعات مع المديرين التنفيذيين والخبراء في هوليوود ووادي السيليكون هذا الأسبوع، إن شركة "أبل"، وشركة "والت ديزني" من بين الشركات الأميركية التي ستواجه أشد التحديات في "فصل انتقائي" عن الصين.

يأتي ذلك، بعدما التقى رئيس لجنة مجلس النواب التي تركز على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، مايك غالاغر، مع الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب إيغر كجزء من رحلة تستغرق 3 أيام عبر كاليفورنيا لمعرفة المزيد حول كيفية تعامل الشركات مع التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وقال غالاغر: "تقع شركة أبل في قلب الجانب الأكثر تعقيداً في هذه المنافسة، وهو أن الشركات التي لها وجود كبير في الصين ستضطر إلى التعامل مع حقيقة أن شكلاً من أشكال الفصل الاقتصادي الانتقائي أمر لا مفر منه". وفقاً لما ذكره في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت". مضيفاً أن هذا الأمر "سوف يستمر".

قاد غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، ونظيره الديمقراطي، راجا كريشنامورثي، مجموعة من حوالي 6 مشرعين من خلال برنامج مليء بالاجتماعات مع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والترفيه. وتضمن جدول الأعمال مأدبة غداء مع كوك والمسؤولين التنفيذيين من "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"بلانتير تكنولوجيز"، وعشاء مع حوالي 10 من أصحاب رؤوس الأموال المغامرين البارزين، بما في ذلك؛ مارك أندريسن، وفينود خصلة.

كما التقى المشرعون بـ "إيغر"، ومسؤولين تنفيذيين آخرين في هوليوود لمناقشة المخاوف بشأن قيام شركات الترفيه الأميركية بفرض رقابة على محتواها في السوق الصينية. كانت الرحلة جزءاً من جهد قام به المشرعون في اللجنة المنشأة حديثاً للخروج من واشنطن العاصمة والاستماع إلى القطاع الخاص.

وقال غالاغر إنه على الرغم من التوترات الأخيرة - بما في ذلك المناورات العسكرية من قبل الصين رداً على زيارة رئيس تايوان تساي إنغ ون إلى نيويورك وكاليفورنيا - إلا أنه لا يرى انفصالاً تاماً عن الصين في المستقبل القريب. بدلاً من ذلك، سيكون هناك "فصل انتقائي" من شأنه أن يشهد انتقال بعض سلاسل التوريد للمواد الحساسة تدريجياً خارج الصين، وهي عملية يقر بأنها معقدة ومكلفة للشركات.

وأوضح أنه في محادثاته مع المديرين التنفيذيين في الصناعة، يريد معظمهم "خطوطاً واضحة من الحكومة" حول مجالات الاقتصاد الصيني التي ينبغي عليهم الابتعاد عنها.

وقال غالاغر إنه كان هناك اتفاق "شبه إجماعي" لقيود الاستثمار الخارجي على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الصيني المطور، بالإضافة إلى قيود على الاستثمارات في مجالات رئيسية أخرى مثل الحوسبة الكمية والهندسة الحيوية وأشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التقنيات التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية.

يأتي ذلك، فيما تعمل إدارة بايدن على برنامج من شأنه أن يقيد الاستثمارات في بعض قطاعات الاقتصاد الصيني ويتطلب تقديم تقارير عن مجالات أخرى، لكن هذه الخطط لم يتم الانتهاء منها بعد. وقال غالاغر إنه لا يرى الكونغرس يعمل على تشريع بشأن الاستثمارات الخارجية حتى يرى المشرعون ما خططت له الإدارة.

وأضاف "غالاغر"، إن الاستثناء الوحيد لسيناريو الفصل الانتقائي هو إذا قررت الصين اتخاذ إجراء عسكري ضد تايوان، وفي هذه الحالة تتوقف جميع الرهانات.

وقال: "أعتقد أنه لا يزال هناك ميل لدى الناس إلى استبعاد احتمالية المواجهة مع الصين بشأن تايوان". "لا يزال لدينا أسئلة نريد طرحها على هذه الشركات وكانت هذه بداية لجهد أوسع وأطول بكثير من جانب اللجنة المختارة".