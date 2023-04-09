"تسلا" تضع سقفاً أكثر صرامة على اقتراض "ماسك" بأسهم مرهونة

عدّل مجلس إدارة شركة "تسلا" سياسته حول ضمانات الأسهم، ووضع حد أقصى لمبلغ القرض الإجمالي الذي يمكن أن يحصل عليه إيلون ماسك بضمان أسهمه عند أقل من 3.5 مليار دولار أو 25% من قيمة السهم المرهونة.

وفي بيان السياسات الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، وصفت شركة صناعة السيارات الكهربائية سياسة تختلف عن الإيداعات السابقة وتفرد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" بهذه المعاملة.

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وقال الإيداع إن الحد الأقصى لمبلغ القرض المضمون من خلال الأسهم المرهونة لا يمكن أن يتجاوز "فيما يتعلق بمديرنا التنفيذي، أقل من 3.5 مليار دولار أو 25% من القيمة الإجمالية للأسهم المرهونة". وهو المبلغ الذي لم يتم تضمينه في بيان السياسات السابق.

وتخفض السياسة الجديدة أيضاً الحد الأقصى الذي يمكن للمديرين والمسؤولين - بخلاف ماسك - الاقتراض بمقابل الأسهم المرهونة إلى 15% من قيمتها، من 25% سابقاً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة في الإيداع: "من أجل التخفيف من مخاطر البيع القسري للأسهم المرهونة، فإن مجلس الإدارة حدّ من أسهم تسلا التي يمكن لمديرينا ومسؤولينا التنفيذيين رهنها كضمان".

ويمتلك "ماسك" حوالي 411 مليون سهم من أسهم "تسلا"، مع رهن 238.4 مليون لتأمين قروض شخصية، وفقاً لإيداع يوم الخميس.

وعند سعر إغلاق "تسلا" البالغ 185.06 دولار يوم الخميس، تبلغ قيمة تلك الأسهم التي تم التعهد بها حوالي 44 مليار دولار، والتي بموجب السياسة السابقة كان من الممكن نظرياً تأمين ما يصل إلى 11 مليار دولار من القروض بضمانها.

وتشير السياسة الجديدة إلى أن عدد الأسهم المرهونة "لا يشير إلى المدى الذي قد يكون هناك قروض فعلية مقابل هذه الأسهم في ذلك التاريخ، والتي قد تكون أقل بكثير من قيمة الأسهم المرهونة".