أسهم الذكاء الاصطناعي تغرق في الصين.. ما حدث؟

تراجعت الأسهم الصينية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن حثت وسيلة إعلامية حكومية السلطات على تكثيف الرقابة على ما سمّته "التكهنات المحتملة".

وكتبت صحيفة "Economic Daily" في تعليق يوم الاثنين أن شركات قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "ChatGPT"، لديها "علامات على فقاعة تقييم، حيث لم تحرز العديد من الشركات سوى تقدم طفيف في تطوير التكنولوجيا، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ودعت الصحيفة المنظمين إلى ضرورة تعزيز المراقبة وقمع التلاعب والمضاربة في أسعار الأسهم من أجل خلق "سوق شفافة تتم إدارتها بشكل جيد". يذكر أن الصحيفة تدير موقعاً إلكترونياً معترفاً به رسمياً من قبل بكين.

وقالت إنه يتعين على الشركات تطوير القدرات التي تقترحها، بينما يجب على المستثمرين الامتناع عن المضاربة.

وفي هذه الأثناء، تراجعت شركة "CloudWalk Technology" بشكل قياسي منخفضة 20%، بينما انخفضت شركة "360 Security Technology Inc" بنسبة 10%، وهي أكبر نسبة انخفاض في 3 سنوات، كما تراجعت أسهم "بكين هايتيان رويشنغ ساينس تكنولوجي ليمتد" 15%.

ومنذ إصدار "ChatGPT"، ارتفعت الأسهم الصينية المتعلقة بالتكنولوجيا، مع انضمام شركات التكنولوجيا الكبيرة المحلية إلى السباق لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ ارتفعت أسهم "SenseTime Group" الثلاثاء الماضي بأكبر قدر في شهرين في هونغ كونغ وسط تكهنات بأن الشركة المدعومة من مجموعة "سوفت بنك" كانت تطور منتجاً لتحدي "ChatGPT". كما قفزت أسهم موردي "علي بابا" أيضاً على التقارير التي تفيد بأن عملاق التكنولوجيا سيكشف النقاب عن رده على تطبيق الذكاء الاصطناعي الأميركي.