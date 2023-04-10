رئيس أكبر بنك أميركي يتوقع نهاية الأزمة المصرفية قريباً

قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، جيمي ديمون، إن أزمة البنوك الأميركية التي هزت الأسواق العالمية الشهر الماضي تقترب من النهاية على الأرجح، حتى لو حدث المزيد من الإخفاقات غير المتوقعة.

وأضاف ديمون في حديث مع شبكة "CNN"، أن عدداً قليلاً فقط من المقرضين يواجهون المشكلات التي أطاحت ببنك وادي السيليكون، وعندما تبدأ الصناعة في الإبلاغ عن تحقيق أرباح ربع سنوية الأسبوع الجاري، فمن المحتمل أن تكون الأرقام جيدة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ولدى سؤاله عما إذا كان من المحتمل حدوث المزيد من إخفاقات البنوك، قال: "لا أعرف". "لكن إذا كان هناك حل، فأنا أعلم بصدق أنه سيتم حلها". مضيفاً "أعتقد أننا نقترب من نهاية هذه الأزمة بالذات".

كما قال الرئيس التنفيذي إنه من المقبول أن يفشل البنك إذا أمكن منع انتقال العدوى إلى مقرضين آخرين. وأكد أن النظام المصرفي سيصل إلى هذه النقطة من خلال "المراقبة وتغيير بعض الأشياء". "الفشل مقبول، أنت فقط لا تريد تأثير الدومينو".

وأضاف أن النظام المصرفي الأميركي آمن، حيث يتدفق المقرضون برأس مال وسيولة "غير عاديين".

مخاوف الانكماش

يدير ديمون، 67 عاماً، جي بي مورغان منذ 2005، وهو الرئيس التنفيذي الوحيد من الأزمة المالية لعام 2008 الذي لا يزال مسؤولاً عن بنك كبير. وقال إن الاضطراب الأخير في الصناعة المالية قد زاد من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الانكماش لن يحدث بالضرورة.

كانت البنوك الأميركية الإقليمية في حالة اضطراب بعد أن أصاب التهافت على الودائع بنك سيليكون فالي، والعديد من المقرضين الآخرين. بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة السندات التي اشتروها عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وأجبرت الزيادة المفاجئة في عمليات سحب العملاء بعضهم على بيع تلك الأصول بخسارة. ويرى أن التأثير الأكبر كان من نصيب "SVB" بسبب تركيز عملائها مع ما ينشر من أزمة والضغط بصورة أكبر على البنك في سحب الودائع.

وقال ديمون: "كان الجميع على علم بالودائع غير المؤمنة، والجميع يعلم بالتعرض المؤمن عليه، والجميع يعرف عن المحافظ المحتفظ بها حتى الاستحقاق". "الاختلاف الحقيقي الوحيد" كان قاعدة عملاء SVB المركزة - وهي سمة لا تشترك فيها البنوك الإقليمية الأخرى، وفقاً لديمون.

"جي بي مورغان" من بين مستشاري "فيرست ريبابليك"، وهي جهة إقراض مقرها سان فرانسيسكو فقدت 88% من قيمتها السوقية للأسهم هذا العام، حيث قام العملاء بسحب أموالهم، خوفاً من أنها قد تستسلم لنفس المصير. وقال ديمون إن محاولة 11 بنكا أقوى بما في ذلك "جيه بي مورغان" لدعم الشركة من خلال إيداع 30 مليار دولار أعطت "فيرست ريبابليك" مزيدا من الوقت لحل الموقف، لكنه رفض مناقشة الأمر أكثر.

خطابه السنوي

وتستند ملاحظات ديمون إلى ما قدمه في خطابه السنوي إلى المساهمين في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي أقر فيه بأن انهيار بنك وادي السيليكون والبيع الطارئ لمجموعة "كريدي سويس" إلى "يو بي إس غروب" قد "غيّر بشكل كبير توقعات السوق للاقتصاد.

واختتم ديمون رسالته داعياً الحكومة ألا تبالغ في رد فعلها تجاه الأزمة المصرفية من خلال فرض المزيد من القواعد على الصناعة. وطالب مؤسسة التأمين الفيدرالية بضرورة رفع مستويات التغطية، التي يبلغ حدها حالياً 250 ألف دولار لكل مودع.