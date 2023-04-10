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أبل

"أبل" أكبر الخاسرين في سوق أجهزة الحواسب الشخصية

"IDC": شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية تراجعت عالمياً بنسبة 29% للقطاع بأكمله

دبي - العربية.نت
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انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية لشركة "أبل" بنسبة 40.5% في الربع الأول، مما يمثل بداية صعبة لهذا العام بالنسبة لشركات صناعة أجهزة الكمبيوتر التي لا تزال تواجه تخمة في المخزون غير المباع.

وتراجعت شحنات جميع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر مجتمعة بنسبة 29% لتصل إلى 56.9 مليون وحدة - وانخفضت إلى ما دون مستويات أوائل عام 2019 - حيث تبخرت زيادة الطلب المدفوعة بالعمل عن بُعد في حقبة الوباء، وفقاً لتقرير IDC الأخير.

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ومن بين الشركات الرائدة في السوق، سجلت "لينوفو"، و"Dell" انخفاضاً بأكثر من 30%، بينما انخفضت شحنات "HP Inc" بنسبة 24.2%. ولم تنج أي علامة تجارية رئيسية من التباطؤ، حيث اختتمت "Asustek Computer" المراكز الخمسة الأولى بانخفاض 30.3%.

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وأدى التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي إلى انخفاض مزدوج الرقم في شحنات الهواتف الذكية وتراكم التخمة بين أكبر موردي شرائح الذاكرة في العالم. حيث أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، التي توفر ذاكرة للأجهزة المحمولة بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، الأسبوع الماضي أنها قلصت إنتاج الذاكرة بعد أن سجلت أقل أرباح منذ الأزمة المالية لعام 2009.

بالنظر إلى عام 2024، يتوقع باحثو IDC انتعاشاً محتملاً لصانعي أجهزة الكمبيوتر، مدفوعاً بمزيج من الأجهزة القديمة التي ستحتاج إلى استبدالها وتحسن الاقتصاد العالمي.

مبيعات الأجهزة الشخصية
مبيعات الأجهزة الشخصية
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