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عطل في أجهزة أبل - صورة تعبيرية
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الإبلاغ عن أعطال في العديد من تطبيقات "أبل".. والشركة تحقق في السبب

أكثر من 3500 عطل تم الإبلاغ عنها

دبي - العربية.نت
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قال فريق دعم شركة "أبل" إنه "يحقق في الأعطال بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن صعوبة الوصول إلى العديد من خدمات الشركة، بما في ذلك "Apple Music"، ومتجر التطبيقات "App Store".

يأتي ذلك، بعدما أظهر موقع التتبع "Downdetector" أكثر من 3500 حالة انقطاع تم الإبلاغ عنها لـ "Apple Music" قبل الساعة 9 مساءً بقليل بالتوقيت الشرقي في أميركا، بينما شهد متجر التطبيقات حوالي 2500 تقرير مشابه.

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وأظهرت صفحة حالة منفصلة شاركها دعم "Apple" في تغريدة أن الخدمات بما في ذلك "Apple Music"، و"Radio"، و"iTunes Match" كانت تواجه انقطاعات في الخدمة اعتباراً من الساعة 10:30 مساءً. كما تعاني أيضاً "Apple News" من مشكلات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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واعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، أظهرت صفحة محدثة أنه قد تم حل الأعطال والمشكلات.

وواجه بعض مستخدمي "أبل" تعطّل في الخدمات بما في ذلك الدعم و"iMessage" الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من "Downdetector".

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