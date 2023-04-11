اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

الاستثمار الجريء في المنطقة ينخفض 20% إلى 824 مليون دولار بالربع الأول

صفقات كبيرة للاستثمار الجريء في المنطقة رغم التراجع عالمياً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

واصلت صناديق رأس المال المغامر تقليص وتيرة استثماراتها على الصعيد العالمي في الربع الأول من العام الحالي، فيما مازالت تشهد منطقة الشرق الأوسط صفقات كبيرة.

وقالت مؤسسة الموجز الرقمي رشا غملوش، إن منطقة الشرق الأوسط لم تتضرر اقتصاديا بمثل تأثر الأسواق الأخرى، لافتة إلى وجود حذر بالاستثمار ولكن هناك ثقة بالشركات الناشئة والتقنية بشكل عام.

مادة اعلانية

وأضافت غملوش في مقابلة مع "العربية"، أن السوق في أميركا مرتبط بالقطاع المصرفي ويتأثر أكثر بأسواق الأسهم، أما الشركات الناشئة في المنطقة فمازالت لديها ثقة بالمستقبل قبل الواقع المالي الذي يعيشه العالم.

"بنك التنمية" يقدم 3 مليارات ريال تمويلاً للمنشآت الناشئة السعودية في الربع الأول اقتصاد اقتصاد السعودية "بنك التنمية" يقدم 3 مليارات ريال تمويلاً للمنشآت الناشئة السعودية في الربع الأول

وأشارت إلى نسبة نمو الشركات الناشئة في المنطقة مازالت جيدة، والسوق لم تصل حتى الآن لدرجة التشبع للتقنيات.

وتراجع تمويل الشركات الناشئة في الربع الأول عالمياً بأكثر من النصف على أساس سنوي إلى 76 مليار دولار، تشمل استثمار 10 مليارات دولار في "OpenAI" من "مايكروسوفت".

وشهدت الشركات في منطقة الشرق الأوسط تراجعا بـ 20% في الاستثمارات المغامرة في الربع الأول إلى 824 مليون دولار، خصوصاً في المراحل الأولية للشركات الناشئة، وذلك بحسب أحدث تقرير لمنصة "الموجز الرقمي".

كما تراجع عدد الصفقات من 256 صفقة في الربع الأول من 2022 إلى 119 صفقة في الربع الحالي.

وقالت غملوش: "هناك حالة من الحذر في السوق، لاسيما على صعيد الاستثمار في مرحلة البذرة والتي انخفضت للنصف في الربع الأول من العام الحالي قياسا على نفس الفترة من 2022".

وأوضحت أن مرحلة "البذرة" تعد أساسية لكل القطاع الرقمي، وستظهر تداعيات هذا الأمر بعد سنة أو سنتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رمضان في صيدا.. فرحة رغم الواقع المر رمضان في صيدا.. فرحة رغم الواقع المر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط