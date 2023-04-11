الاستثمار الجريء في المنطقة ينخفض 20% إلى 824 مليون دولار بالربع الأول

واصلت صناديق رأس المال المغامر تقليص وتيرة استثماراتها على الصعيد العالمي في الربع الأول من العام الحالي، فيما مازالت تشهد منطقة الشرق الأوسط صفقات كبيرة.

وقالت مؤسسة الموجز الرقمي رشا غملوش، إن منطقة الشرق الأوسط لم تتضرر اقتصاديا بمثل تأثر الأسواق الأخرى، لافتة إلى وجود حذر بالاستثمار ولكن هناك ثقة بالشركات الناشئة والتقنية بشكل عام.

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وأضافت غملوش في مقابلة مع "العربية"، أن السوق في أميركا مرتبط بالقطاع المصرفي ويتأثر أكثر بأسواق الأسهم، أما الشركات الناشئة في المنطقة فمازالت لديها ثقة بالمستقبل قبل الواقع المالي الذي يعيشه العالم.

وأشارت إلى نسبة نمو الشركات الناشئة في المنطقة مازالت جيدة، والسوق لم تصل حتى الآن لدرجة التشبع للتقنيات.

وتراجع تمويل الشركات الناشئة في الربع الأول عالمياً بأكثر من النصف على أساس سنوي إلى 76 مليار دولار، تشمل استثمار 10 مليارات دولار في "OpenAI" من "مايكروسوفت".

وشهدت الشركات في منطقة الشرق الأوسط تراجعا بـ 20% في الاستثمارات المغامرة في الربع الأول إلى 824 مليون دولار، خصوصاً في المراحل الأولية للشركات الناشئة، وذلك بحسب أحدث تقرير لمنصة "الموجز الرقمي".

كما تراجع عدد الصفقات من 256 صفقة في الربع الأول من 2022 إلى 119 صفقة في الربع الحالي.

وقالت غملوش: "هناك حالة من الحذر في السوق، لاسيما على صعيد الاستثمار في مرحلة البذرة والتي انخفضت للنصف في الربع الأول من العام الحالي قياسا على نفس الفترة من 2022".

وأوضحت أن مرحلة "البذرة" تعد أساسية لكل القطاع الرقمي، وستظهر تداعيات هذا الأمر بعد سنة أو سنتين.