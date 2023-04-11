ما أهمية التحديث الجديد لشبكة "البلوك تشين" الخاصة بعملة الـ "إثيريوم"؟

ينطلق تحديث جديد لشبكة الـ "Blockchain" الخاصة بعملة الـ "Ethereum" غداً، ومن المنتظر أن يتيح للعملاء تسييل ما يصل إلى أكثر من مليون عملة "إيثر" خلال الأسبوع الأول من التحديث، بقيمة تتجاوز ملياري دولار.

وينتظر مستثمرو العملات المشفرة، خصوصاً عملة الـ "إيثر" بفارغ الصبر تحديث "Shapella" غداً، ولكن ما هو هذا التحديث وما أهميته؟

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تعد "Shapella" ترقية على شبكة البلوك تشين الخاصة بـ "Ethereum" حيث تسمح للمستخدمين بسحب ودائعهم من عملة "إيثر" المحتجزة في الشبكة منذ 3 سنوات باستخدام الرمز "Shanghai".

وهناك نحو 15% من مجموع عملات الـ "إيثر" بقيمة 34 مليار دولار تم إيداعها واحتجازها على البلوك تشين منذ بداية 2020 ضمن برنامج يسمى "The Merge"

وف مقابل كل 32 عملة يقوم الشخص باحتجازها لأجل غير مسمى يحصل على عملة "إيثر" واحدة وسيكون مسؤولاً عن تخزين البيانات ومعالجة المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى البلوك تشين.

وكان هذا النظام بديلاً لعملية التعدين السابقة القائمة على مبدأ العمل مقابل العملات المشفرة، حيث أنه مع القيام بعمليات تعدين أكثر تزداد فرص الحصول على عملات مشفرة، وهو ما تم انتقاده سابقاً باستهلاك كميات كبيرة من الطاقة.

مع النظام الجديد الذي تبنته "إثيريوم" والذي يقوم على مبدأ الحصول على عملة مشفرة مقابل احتجاز عملاتك استهلك نحو ثلثي الطاقة المطلوبة في عملية التعدين التقليدية التي تستخدمها بيتكوين مثلاً.

وسينطلق هذا التحديث الجديد غداً وسيتيح للعملاء بتسييل ما يصل إلى 1.1 مليون "إيثر" ما يساوي أكثر من ملياري دولار، على أساس أحدث سعر الـ "إيثر" عند 1922 دولارًا، وذلك خلال الأسبوع الأول من التحديث.

الجدير بالذكر أن عملة "إيثر" ارتفعت بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، ولكن بالرغم من هذه الارتفاعات إلا أن المتداولين يحتارون في كيفية تأثير هذا التحديث على العملة، فهذه المكاسب المفاجئة قد تضرب الأسعار.

ولكن وفقاً لشركة "Fineqia International" للاستثمار في العملات المشفرة، فإن 29% فقط من كل الـ "إيثر" من حيث الحجم حاليًا قد حقق مكاسب، أي تم شراؤه بأسعار أقل من سعر العملة حالياً، وهو ما قد يحول دون قرار البيع أو التسييل لمعظم المستثمرين.