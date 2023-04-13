البنك الدولي للعربية: لدينا ثقة في الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والطويل

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات.

وأضاف بلحاج في مقابلة مع "العربية"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أنه سيتم صرف ما يتراوح بين مليار إلى 1.2 مليار دولار سنويا لمصر لتمويل مشاريع سواء بنية تحتية أو نقل أو بيئة وجميعها مشاريع هامة على مستوى رأس المال البشري والتغطية الاجتماعية والتعليم.

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ووصف فريد بلحاج، التعاون مع مصر بـ"القوي جداً"، مؤكداً على الثقة في مصر واستدامة الاقتصادات مثل كل اقتصادات المنطقة لا سيما في هذه الأوقات الدقيقة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "على المديين المتوسط والطويل لدينا ثقة في الاقتصاد المصري وتفاعل إيجابي مع الحكومة المصرية".

وتابع: "التمويل مستمر تدريجياً حسب المتفق عليه مع الاستثمار في قطاعات بها منفعة للاقتصاد والمواطن المصري".

وبشأن ما أوردته بعض المصادر الصحافية عن تعليق التعاون مع تونس، قال فريد بلحاج، إن العلاقة مع تونس تسير عند نفس المستوى وتمويل البنك مستمرة لها، وفي آخر السنة المالية المنتهية في شهر يونيو المقبل ستحصل على تمويلات بنحو 500 مليون دولار سيتم المضي قدما فيه.

وأشار إلى تقديم إطار الشراكة بين البنك الدولي وتونس إلى مجلس إدارة البنك الدولي قريباً.