عمالقة "وول ستريت" يستعدون للكشف عن أكبر انخفاض في الودائع منذ عقد

تقترب أكبر البنوك الأميركية من الكشف عن نتائج أعمالها، وسط الحصار الذي ضرب ودائع العملاء في الربع الأول.

ومن المتوقع أن تكون الودائع في "جي بي مورغان"، و"ويلز فارغو"، و"بنك أوف أميركا"، قد تراجعت بقيمة 521 مليار دولار عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في عقد، وفقاً لتقديرات المحللين. يأتي هذا الانخفاض - الذي يتضمن انخفاضاً بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول فقط - في الوقت الذي فشل فيه التدفق المتأخر للنقد في أعقاب أزمة في المقرضين الإقليميين في تعويض النزيف المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدم أسعاراً أعلى.

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وقال المحلل في "ويلز فارغو"، مايك مايو: "إلى حد بعيد، القضية الأكبر بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع، لكل من الربع الأول وشهر مارس". "عدم الإجابات هي درجة رسوب في هذا الاختبار".

انخفاض الودائع

تعلمت "Western Alliance Bancorp" هذا الدرس بالطريقة الصعبة الأسبوع الماضي، عندما أصدرت معلومات مالية محدثة تركت بيانات حول مستويات الإيداع. وقاد الكشف المساهمون إلى دفع الأسهم للانخفاض، إلى أن أصدرت الشركة بيانات الودائع في وقت لاحق من اليوم والتي كانت أفضل مما كان يخشاه بعض المحللين.

أما بالنسبة إلى المنافسين الأصغر مثل "Western Alliance"، فإن المشكلة ذات شقين: يريد عملاؤهم أيضاً المزيد مقابل أموالهم، فيما ترك الانهيار الأخير لثلاثة بنوك إقليمية العملاء متوترين، مما دفعهم إلى سحب أموالهم وتخزينها في بنوك أكبر بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وألقت الاضطرابات بثقلها أيضا على أسهم البنوك، إذ انخفض مؤشر "KBW Bank" بنسبة 19% هذا العام، وخسر 25% في مارس وحده. وكانت البنوك الإقليمية أكبر الخاسرين خلال هذه الفترة، مع تراجع أسهم بنك "فيرست ريبابليك" بنسبة 89%.

وقد يؤدي الإفصاح القادم من البنوك الكبرى في الربع الأول من العام إلى تكثيف المخاوف بشأن مزيج الودائع، وفي حالة عدم تماشي بيانات المقرضين مع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستفسارات حول صحة الصناعة ومستقبلها.

الكفاح من أجل الأموال

وفي هذه الأثناء، بدأ المقرضون في رؤية الودائع تتضاءل في وقت مبكر من بداية العام الماضي، حيث أدت المستويات التاريخية للتضخم إلى التآكل في مدخرات المستهلكين. ومع ذلك، فقد تمكنوا إلى حد كبير من الاحتفاظ بغطاء على تكاليف الودائع، مع استمرار دفع العديد من البنوك بضع نقاط أساس فقط في الفائدة على الحسابات الجارية الأساسية.

وتغير ذلك، وسط تنافر عناوين الأخبار حول الدفع القوي للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، مع تدفق عملاء البنوك والشركات على صناديق أسواق المال، مما رفع المبلغ الإجمالي في هذه الصناديق إلى 5.2 تريليون دولار من 4.59 تريليون دولار قبل عام.

وهذا يعني أن الودائع التجريبية - وهي النسبة المئوية للتغير في أسعار السوق التي تنقلها البنوك إلى عملائها - ستكون موضع تركيز في الأيام المقبلة لأنها تخلفت عن الركب في الأرباع الأخيرة.

وفي حين أن رفع أسعار الفائدة قد يجبر البنوك على إضافة المزيد من نقاط الفائدة للمدخرين، إلا أنها تمنحهم أيضاً مبالغ قياسية من صافي دخل الفائدة. وبالنسبة إلى أكبر البنوك، يؤدي ذلك إلى تعزيز هوامش الفائدة الصافية، وهو مقياس رئيسي للربحية يقيس الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يجمعه من القروض.

ارتفاع متوقع للربحية

ومع ذلك، يشعر المحللون بالقلق من أنه مع إجبار البنوك على إنفاق المزيد على المودعين، فإنها ستشهد تقلص هذه الهوامش.

بدورها، قالت المحللة في "مورغان ستانلي"، بيتسي غراسيك، في مذكرة للعملاء خفضت فيها توقعات أرباح البنوك في عامي 2023 و2024: "ستكون أرباح شهر أبريل حول التوقعات، وليس النتائج"، وسيدفع الجدل حول الودائع هامش صافي الفائدة إلى الانخفاض.

إدارة المسؤولية

ومن المتوقع أن تظهر آثار ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى من الأرباح أيضاً. خاصةً عندما كانت البنوك تجلس على مستويات قياسية من الودائع، واختار العديد من المقرضين استثمار تلك السيولة الزائدة في الأصول الآمنة - مثل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري - للحصول على القليل من العائد في انتظار ارتفاع الطلب على القروض.

ومع بدء جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك الأصول. وحالياً، سيتم التدقيق في المقرضين لتلك القرارات السابقة حول كيف وأين استثمروا أموالهم الفائضة.

من المؤكد أن معظم البنوك الأميركية ستحتفظ بهذه الأصول حتى تاريخ استحقاقها، وبالتالي فإن الخسائر لا تتحقق إلا إذا اضطروا إلى البيع. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار 3 مقرضين إقليميين إلى اندلاع موجة صعود في سندات الخزانة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من بعض الخسائر الورقية.

وترك هذا المحللين والمستثمرين يبحثون عن نوع من التحديث حول كيفية أداء محافظ الأوراق المالية هذه وما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد غيرت نهج البنوك في الاستثمار.

مشاكل التداول

وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة، لا تزال البنوك تحذر من أن عائدات التداول من المرجح أن تظهر انخفاضاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق وحفز نشاط العملاء.

وبالنسبة لأكبر 5 بنوك في وول ستريت - المجموعة التي تضم جي بي مورغان، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب إنك، وغولدمان ساكس جروب إنك ومورغان ستانلي - من المتوقع أن ينخفض إجمالي إيرادات التداول بمقدار 3.2 مليار دولار، أو 10%، إلى 29.9 مليار دولار.

وقالت تلك الشركات أيضاً إن الاضطرابات الأخيرة في السوق ساهمت في تمديد التباطؤ في إبرام الصفقات وأعمال أسواق رأس المال. كما من المتوقع أن تنخفض هذه الرسوم بنسبة 25% عن المستويات المنخفضة بالفعل في العام الماضي.