"إكسترا" للعربية: حصتنا السوقية تزيد على 20% حالياً

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، إن نتائج الشركة جاءت إيجابية في الربع الأول من 2023، على مستوى جميع المؤشرات منها تحقيق زيادة هامشية في المبيعات وارتفع هامش الربح إلى 21.8% مقابل 20.6% في الربع المماثل من 2022.

وأضاف جلال في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الإقبال على "المحلات" ارتفع بنسبة 2% وارتفعت سلة المشتريات إلى 1050 ريال في الربع الأول من 2023 مقابل 970 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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"وارتفعت محفظة التمويل من 1.3 مليار ريال في الربع الأول من 2022، إلى 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري"، وفقا للرئيس التنفيذي.

وبحسب جلال، فإن صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، تأثر على أساس سنوي، بزيادة تكاليف التمويل بواقع 15 مليون ريال بالإضافة إلى وجود مصاريف غير متكررة بنحو 3 ملايين ريال.

وأشار إلى مواجهة تحديات الفترة المقبلة نظراً لأن إجمالي مبيعات السوق تراجعت بنسبة 5.5% في شهري يناير وفبراير الماضيين، نتيجة الضغط على مصروفات المستهلكين من سعر الفائدة أو التضخم. لكن "إكسترا" رفعت حصتها السوقية بنسبة هامشية.

تركز "إكسترا" الفترة المقبلة على زيادة حصتها السوقية وزيادة المزيج البيعي وزيادة المبيعات. وكشف محمد جلال، أن الحصة السوقية لشركة "إكسترا" تزيد على 20% حالياً.

وأكد الرئيس التنفيذي على توفر المنتجات ووجود سيولة في سلاسل الإمداد مع تحسن في أسعار بعض المنتجات نتيجة تلك السيولة، ومن غير المتوقع حدوث مشاكل في توفر منتجات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع جلال أن يكون أداء الشركة قوي في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة فترة الأعياد ومهرجان التخفيضات قبل دخول فصل الصيف.

وأشار إلى أن لأول مرة تحقق شركة "تسهيل" ربحية أكبر من شركة التجزئة في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ صافي أرباح "تسهيل" 54 مليون ريال.

وقال إنه من المستهدف زيادة محفظة التمويل إلى ما بين 2 إلى 2.2 مليار ريال بنهاية السنة الحالية، مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال حالياً.

وأضاف أن شركة "تسهيل" سجلت إيرادات غير متكررة في الربع الأول من العام الماضي، لكن أرباحها ارتفعت فعليها بنسبة 10% عن العام الماضي، موضحاً أن الشركة تحرص أن تكون المخصصات أكثر من الطبيعي على أن تراجعها بنهاية العام وعمل إعادة تقييم لها.

تراجعت أرباح شركة الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنحو 14% في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 84 مليون ريال.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 98 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن تراجع أرباح الربع الأول 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الإقراض ما أدى إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة بنحو 15 مليون ريال بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.