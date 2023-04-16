إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي

يبدو أن إيلون ماسك، الذي كان ينتقد الذكاء الاصطناعي مؤخراً، يخطط لاختراق الصناعة بشركته الخاصة، وفقاً لما ذكرته تقارير من "وول ستريت جورنال" و"فايننشال تايمز".

وأفادت التقارير أن "ماسك"، أسس شركة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى "X.AI Corp" استناداً إلى ملف حكومي من الشهر الماضي اطلعت عليه المصادر، والتي أكدت أن ماسك تم إدراجه على أنه "المدير الوحيد" للشركة المؤسسة في ولاية "نيفادا" الأميركية، فيما وضع اسم "غاريد بيرشال"، مدير مكاتب عائلته، كسكرتير.

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ومن المعروف أن إيلون ماسك يفضل الحرف "X"، وقد قام مؤخراً بإعادة تسمية "تويتر كورب"، إلى "X Corp".

وماسك ليس غريباً على مشاريع الذكاء الاصطناعي. إذ شارك في تأسيس شركة "OpenAI" قبل أن يغادر الشركة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وبعد الارتفاع السريع لشعبية "ChatGPT"، دعا ماسك إلى تنظيم التكنولوجيا ووقع خطاباً مفتوحاً حث قادة التكنولوجيا على التوقف لمدة 6 أشهر عن تطويرها.

وفي حين أن التفاصيل لا تزال نادرة، ذكرت تقارير سابقة أدلة على كيفية تقدم جهود ماسك للذكاء الاصطناعي. حيث وظف اثنين من الباحثين السابقين في "DeepMind" في مارس، بما في ذلك العالم إيغور بابوشكين، الذي يعتقد أنه يقود المشروع الجديد.

وبحسب ما ورد، اشترى ماسك أيضاً 10000 وحدة معالجة رسومات لتطوير الذكاء الاصطناعي في أحد مراكز بيانات "تويتر".

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لصحيفة "The Times"، فإنه يجري بالفعل محادثات مع مستثمري "تسلا"، و"سبيس إكس" لاستثمار الأموال في مشروعه الجديد.