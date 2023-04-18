مع ارتفاعات قياسية.. بماذا نصحت شعبة الذهب المصريين؟

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، عن رصد زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى 2320 جنيها خلال التعاملات المتأخرة من مساء الاثنين، مرتفعا بنحو 60 جنيها للغرام عن أسعار إغلاق سوق الصاغة في تعاملات السبت الماضي.

تأتي المكاسب القياسية للمعدن النفيس في مصر، على الرغم من تراجع السعر العالمي إلى 1996 دولارا للأونصة، منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر بنحو 2004 دولارات للأونصة.

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واعتبرت الشعبة، أن تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.

ونصحت المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

وفيما تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مستوى 1996 دولاراً، فقد سجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 2320 جنيهاً. كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2651 جنيهاً. وارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1988 جنيهاً.

وفيما تجاوز سعر الغرام عيار 14 مستوى 1551 جنيهاً، فقد قفز سعر الجنيه الذهب قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية إلى مستوى 18560 جنيهاً.

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار منذ منتصف العام الماضي، بالتزامن مع حالة الارتباك التي شهدتها سوق الصرف والارتفاعات القياسية بأسعار صرف الدولار في السوق المصرية.

على صعيد تعاملات العام الماضي، تشير البيانات، إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 14 بنسبة 109% مضيفاً نحو 579 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 531 جنيها في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1110 جنيهات في نهاية تداولات العام الماضي.

كما قفز سعر غرام الذهب عيار 18 بنسبة 98% مضيفاً نحو 671 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 682 جنيها في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1363 جنيها في نهاية تداولات العام الماضي.

أيضاً، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، بنسبة 100% مضيفاً نحو 795 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 795 جنيها في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1590 جنيها في نهاية تداولات العام الماضي.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنسبة 100.8% مضيفاً نحو 912 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 905 جنيهات في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1817 جنيها في نهاية تداولات العام الماضي.

وقفز سعر الجنيه الذهب بنسبة 98.6% مضيفاً نحو 6270 جنيهاً وذلك بعدما صعد سعره من مستوى 6360 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 12630 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي.