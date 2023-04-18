"العبار": "نون" خفضت قوتها العاملة 10% لتقليل التكاليف

خفضت منصة "نون" للتجارة الإلكترونية حوالي 10% من قوتها العاملة لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وفقاً لمؤسسها محمد العبار.

وقال العبار في مقابلة إن عمليات تسريح العمال في شركة التجارة الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها تضمنت وظائف في أقسام التسويق والإعلان، وكذلك في إدارات أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف العبار، الذي يمتلك 50% من "نون"، في حين أن صندوق الثروة السيادية السعودي يمتلك النصف الآخر: "لقد قمنا بخفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين على مدار العام ونصف العام الماضيين. "لقد بدأنا قبل أن تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى ذلك، ولكننا انتهينا الآن".

أعلنت بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم عن أكبر جولات تسريح للعمال في تاريخها بعد موجة توظيف خلال الوباء تركتها مع عدد كبير جداً من الأشخاص. إذ قامت أمازون، وألفابيت، ومايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، جميعها بتخفيض عدد الموظفين لخفض التكاليف وتحسين الأداء. واعتباراً من أوائل فبراير، تم إلغاء أكثر من 67000 وظيفة في جميع أنحاء الصناعة منذ بداية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

تحدي الانكماش الاقتصادي

في الشرق الأوسط، خفضت شركة "Kitopi" الناشئة المدعومة من مجموعة "سوفت بنك" ما يقرب من 2% من قوتها العاملة أواخر العام الماضي، على الرغم من أن بعض شركات التكنولوجيا تمكنت من تحدي التباطؤ العالمي لجمع الأموال من المستثمرين.

ونظراً لأن العروض العامة الأولية لا تزال قوية، ينظر المصرفيون إلى بعض الشركات، بما في ذلك "نون"، و"Kitopi"، على أنها مرشحة طويلة الأجل للاكتتابات الأولية المحتملة. ومع ذلك، قال العبار - مؤسس شركة إعمار العقارية التي بنت أطول ناطحة سحاب في العالم - إنه لا توجد خطط حالية لبيع أسهم في "نون".

تم إنشاء موقع "Noon" في عام 2016، حيث جمع مليار دولار من الداعمين بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس الشركة. وكانت الشركة في حملة توسع حيث سعت إلى الاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج.

وفي عام 2021، قال العبار إن المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، من المقرر أن يضخوا ملياري دولار لمساعدة "نون" على ترقية بنيتها التحتية لتسريع التسليم.

وفي حديثه هذا الأسبوع، قال إن "معدل حرق النقد للشركة انخفض بشكل كبير وتحسن هوامش أرباحنا، وبالتالي" قد لا تحتاج إلى الحصول على ملياري دولار.

تعمل نون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.