"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة كهربائية لمنافسة "تسلا".. هذه مواصفاتها!

أصبحت المركبات الكهربائية ساحة المعركة الرئيسية في صناعة السيارات، مع قيادة "تسلا" للحقبة الجديدة، ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي أقنع السلطات العامة والمستهلكين وصناعة السيارات بأن السيارات الكهربائية المجهزة بأحدث الأدوات التقنية هي المستقبل.

وكافأ المستثمرون ماسك، و"تسلا"، إذ أصبحت الشركة الأميركية الرائدة عالمياً لصناعة السيارات، من حيث القيمة السوقية، برأسمال سوقي يقارب 600 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "The Street"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وحتى "تويوتا" التي كانت أكبر بائع سيارات في العالم في عام 2022، تبلغ قيمتها السوقية 187 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة العملاق الألماني فولكس فاغن 85 مليار دولار.

وفيما بدت الفجوة مع منافسيها لا يمكن التغلب عليها، فإن منافسي "تسلا" لم يستسلموا وهم مصممون على تحدي "إيلون ماسك".

وفي هذه الأثناء، كشفت شركة "فولكس فاغن" عن سيارة ""ID.7" الكهربائية، طويلة المدى، سيدان، تعمل بالكهرباء بالكامل، في برلين وشنغهاي. ويبلغ سعر السيارة الأساسية حوالي 66000 دولار، ومن المقرر أن تنافس طرازات "تسلا 3"، وشركات السيارات الصينية الناشئة مثل "نيو"، بالإضافة إلى الشركة المدعومة من "وارن بافيت" – "BYD".

وتأتي السيارة، مجهزة بجيل جديد من المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، بقدرة 210 كيلو وات / 286 حصان. وتمنح هذه المحركات، الأقوى في مجموعة "فولكس فاغن"، سيارة "ID.7" نطاقاً يصل إلى 435 ميلاً (700 كيلومتراً) بشحنة واحدة وقدرات شحن تصل إلى حوالي 200 كيلو واط ساعة.

وتضيف الديناميكا الهوائية المُحسَّنة وكفاءة المحرك المُحسَّنة والإدارة الحرارية إلى أدائها.

كما أن مقصورة الركاب فسيحة لأن السيارة مثبتة على قاعدة عجلات ممتدة، وتتضمن شاشة للترفيه مقاس 15 بوصة، وشاشة عرض الواقع المعزز على الزجاج الأمامي، وتحكم جديد لنظام المناخ، ومفاتيح مفضلة قابلة للتخصيص.

وتشمل الخيارات مقاعد للتدليك وسقف زجاجي بانورامي.

كما تم تجهيز "ID.7" بمساعد صوت "IDA" الجديد، مما يتيح التحكم الصوتي للعديد من الوظائف. وهو يتضمن أنظمة مساعدة متقدمة، مثل "Travel Assist"، القادرة على توجيه السيارة أفقياً وطولياً عند الحاجة.

ويمكّن نظام "Travel Assist" أيضاً سيارة "ID.7" من توفير المساعدة في تغيير المسار على الطرق السريعة متعددة المسارات بدءاً من سرعات 56 ميلاً في الساعة (90 كم في الساعة).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، توماس شيفر: "ID.7 تمثل الخطوة التالية في هجومنا الكهربائي". وأضاف أنه بحلول عام 2026، ستقدم فولكس فاغن أكبر مجموعة كهربائية لجميع الشركات المصنعة في أوروبا - من طراز مستوى الدخول بأقل من 25000 يورو (27300 دولار) إلى ID.7 باعتباره الطراز الأعلى الجديد ضمن العائلة.

وتابع في بيان: "هدفنا هو تحقيق حصة من السيارات الكهربائية بنسبة 80% في أوروبا بحلول عام 2030. واعتباراً من عام 2033، ستنتج فولكس فاغن السيارات الكهربائية فقط في أوروبا".

وتم التخطيط لإطلاق "ID.7" هذا العام في أوروبا والصين، ومن عام 2024 في أميركا الشمالية. سيتم إنتاجها في مصنع فولكس فاغن في إمدن بألمانيا، بينما سيتم إنتاج النسخة الخاصة بالسوق الصيني محلياً في الصين.

يهدف طرح الإنتاج هذا إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في هذه الأسواق الرئيسية.

وستواجه سيارة "فولكس فاغن" الجديدة، سوقاً شديدة التنافسية. إذ خفضت "تسلا" أسعارها بشكل كبير في الصين والولايات المتحدة وتبعها المنافسون الصينيون.