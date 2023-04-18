اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"Jefferies" للعربية: هذه أكبر مشكلة تواجه النظام المصرفي الرسمي في مصر

جزء من التدفقات الدولارية القادمة لمصر لا تصل إلى النظام المصرفي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت كبيرة الاقتصاديين في "Jefferies International" علياء مبيض، إن إدارة السيولة الدولارية في مصر أحد الأدوات التي تسمح بالتحرك صعودا أو نزولا في سعر صرف الجنيه، إلا أن المشكلة تكمن في شح السيولة.

وأضافت مبيض، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك أهمية لإجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على عودة التدفقات الأجنبية إلى مصر، وتتعلق هذه الإجراءات ببيع الأصول وتسهيلات جذب الاستثمارات المباشرة.

مادة اعلانية

وأوضحت أن هذه الإجراءات يجب أن تكون متوازية وليست متجزئة بالوقت.

100 ألف مصري بالخارج يسجلون للاستفادة من تسهيلات استيراد السيارات اقتصاد اقتصاد مصر 100 ألف مصري بالخارج يسجلون للاستفادة من تسهيلات استيراد السيارات

وحول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 44 جنيها، ترى مبيض أن هذه المستويات السعرية غير دقيقة لاسيما وأن السعر الفعلي الحقيقي حاليا هو أضعف من عام 2016، وذلك على الرغم من التدفقات التي جاءت إلى مصر من المصريين في الخارج بجانب حصيلة الصادرات وعائدات السياحة، موضحا أن جزءا من هذه التدفقات لا يصل إلى النظام المصرفي الرسمي، بالتالي لابد من السماح لهذه التدفقات من الولوج إلى التعاملات الرسمية.

وأفادت أن مثل هذه الإجراءات ستحسن من وضع السيولة الدولارية داخل الاقتصاد المصري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشعب السوداني في وضع كارثي.. أزمة غذائية ودوائية محتملة الشعب السوداني في وضع كارثي.. أزمة غذائية ودوائية محتملة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط