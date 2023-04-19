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أكبر مساهمي "HSBC" يدعو مجددا لفصل أعمال البنك في آسيا

إدارة "HSBC" ترفض فصل أعماله بسبب ارتفاع حجم مخاطرة العملية وارتفاع تكاليفها

دبي - العربية.نت
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دعا صندوق الأصول الصيني "Ping An"، أكبر مساهمي "HSBC" مجددا لفصل أعمال البنك في آسيا.

وقال رئيس صندوق إدارة الأصول "Ping An" مايكل هوانغ": "لقد قدمنا نصائح عديدة تضمن خيارات عدة للبنك خلال العامين الماضيين، تضمن فصل أعمال وحدته في هونغ كونغ أو توحيد أعماله في آسيا لكنها قوبلت بالرفض من البنك".

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ويمتلك صندوق الأصول الصيني 8% من أسهم "HSBC".

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ورفض "HSBC" فصل أعماله بسبب ارتفاع حجم مخاطرة العملية وارتفاع تكاليفها.

وتأتي دعوات فصل أعمال "HSBC" قبل اجتماعه السنوي الشهر المقبل، فيما تأتي مطالبات صندوق "Ping An" بعد تصاعد التوتر بين الصين والغرب ومخاوف من تأثير ذلك على أعمال "HSBC".

وقال مايكل هوانغ: "فصل أعمال HSBC في آسيا سيكون له ثمن بالطبع لكن الفوائد المتوقعة من العملية ستنعكس بالإيجاب في نهاية المطاف".

وأضاف هوانغ أن "عملية الفصل سترفع من عوائد HSBC، حيث وصلت عوائد البنك على أصوله العام الماضي إلى 9.9% مقابل 12.5% للبنوك المنافسة".

ومن المتوقع أن يدعو المساهم الرئيس في "HSBC" للتصويت على رفع التوزيعات إلى مستويات ما قبل الجائحة وإعادة هيكلة أعمال البنك، في الوقت الذي طالبت فيه إدارة "HSBC" المساهمين بالتصويت ضد القرارين.

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