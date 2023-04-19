رفع بنك إنجلترا الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ربما لا يكفي

توقع رئيس قسم الأبحاث في "XS.com" أحمد نجم، في مقابلة مع "العربية"، أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال نجم إن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بـ25 نقطة قد يكون غير كاف ولكنه أفضل السيناريوهات التي من الممكن أن يفعلها مع تزايد مخاوف الدخول في مرحلة ركود.

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وأضاف أن البنك يعول على استجابة الأرقام الاقتصادية وحدوث تغيرات والتي تعد الأمل لعدم الاضطرار إلى الدخول في مرحلة أكثر تشددا بالفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير، ليأتي أعلى من توقعات المحللين التي كانت عند 9.8% الشهر الماضي.

ومن جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في بريطانيا بنحو 40% في الربع الأول من هذا العام، إلى نحو 3.8 ألف منزل، بحسب ما أظهرت بيانات Molior London، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.

وفيما يتعلق بتوقعات الفائدة الأميركية، قال رئيس قسم الأبحاث في "XS.com"، إنه من المرجح أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس موزعة على اجتماعين.

وأوضح أن لهجة الفيدرالي تشير إلى الحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة عند مستوى 5.25% حتى نهاية العام الجاري على الأقل، والتي قد نشهد خفض بواقع 25-50 نقطة في الاجتماع الأخير، في ضوء استجابة المؤشرات الاقتصادية بالفترة المقبلة خصوصا مع بيانات سوق العمل الأميركية والتي تبدو متماسكة جدا.