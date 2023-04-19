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اقتصاد قطر

مصادر لـ"العربية.نت": قطر تعقد جولة لقاءات ترويجية لإصدار دين سيادي محتمل

يبلغ إجمالي ديون قطر المستحقة في أبريل الجاري 3 مليارات دولار

دبي – السيد محمد
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عقد ممثلون عن الحكومة القطرية جولة من الجولات الترويجية خلال الأيام القليلة الماضية مع مستثمرين في أوروبا بشأن الترويج لعودة وشيكة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2020، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن سلسلة الجولات الترويجية لإصدار الدين المحتمل شملت لندن وباريس وفرانكفورت، منوهة إلى أن الحديث مع المستثمرين كان بشأن سندات مقومة بالدولار دون التطرق إلى حجم الإصدار.

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وآخر ظهور لقطر في أسواق الدين العالمية كان في أبريل/نيسان من العام 2020 حين أصدرت الدولة الخليجية الغنية بالغاز سندات على ثلاثة شرائح مقومة بالدولار بنحو 10 مليارات دولار.

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فيما قال مصدر آخر إن سلسلة الجولات الترويجية تخضع لظروف وأوضاع السوق وأن تلك الجولات قد لا ينجم عنها بالضرورة إصدار سندات في انتظار الظروف المواتية.

وأوضحت المصادر أن سلسلة الجولات الترويجية نظمت بواسطة بنوك "كريدي أغريكول" الفرنسي و"HSBC" ومصرف "QNB".

يبلغ إجمالي ديون قطر المستحقة هذا العام 11 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من السندات التي يحين أجلها في أبريل الجاري.

وتلقت قطر طلبات بنحو 41 مليار في آخر ظهور لها بأسواق الدين العالمية قبل نحو 3 أعوام من الآن.

وقال أحد المصادر إن التسعير قد يكون أحد العوائق حيال إتمام الإصدار بالوقت الحالي.

وأوضح المصدر "نتحدث عن أسعار مرتفعة للسندات القطرية بالوقت الحالي. الأسعار تقترب من مستوى أسعار سندات الخزانة الأميركية".

وتشير بيانات "تريد ويب" إلى تداول سندات قطر السيادية استحقاق 2028 بعائد حول مستوى 4.5% فوق مستوى سندات الخزانة الأميركية بنحو 40 نقطة أساس فقط.

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